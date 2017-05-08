شاهد: أسوأ فيضانات منذ عقود في مونتريال بكندا

أعلنت حالة الطوارئ في مدينة مونتريال الكندية مع انتشار مياه الفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة التي بدأت في الهطل الجمعة، ما أدى إلى أسوأ فيضانات منذ عقود.

وستكون حالة الطوارئ التي يمنح خلالها رجال الإطفاء المزيد من الموارد الإضافية لمكافحة الفيضانات سارية لمدة 48 ساعة وسيتم مراجعة الموقف بعد ذلك، وقال مسؤولون بمدينة مونتريال في بيان إن الأمر سيستغرق عدة أيام لتعود الأمور إلى نصابها.

وقالت قناة (سي.بي.سي ) نيوز إن 126 بلدية في أنحاء إقليم كيبيك الكندي تعتبر مناطق فيضانات وإن عدد المنازل المتضررة من الفيضانات بالآلاف.

وقال مسؤولون إن الفيضانات في مونتريال، أكثر مدن الإقليم اكتظاظا بالسكان، شردت العشرات مما جعل رئيس البلدية دوني كودير يحث السكان على الالتزام بأوامر الإجلاء.

وقالت قناة ( سي.بي.سي ) إن الجيش الكندي سينشر قرابة ألف و200 جندي للتعامل مع الفيضانات.

ووصف وزير البيئة في إقليم كيبيك دافيد أورتيل هطل الأمطار بأنه تاريخي.