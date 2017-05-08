الجيش الأمريكي يؤكد مقتل زعيم تنظيم الدولة في أفغانستان

أكد الجيش الأمريكي والحكومة الأفغانية الأحد مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان عبد الحسيب خلال عملية مشتركة للقواتل الأمريكية والمحلية في شرق البلاد أواخرأبريل/ نيسان.

وأعلنت قيادة القوات الأمريكية بأفغانستان في بيان أن "العديد من مسؤولي الصف الأول" في التنظيم قُتلوا أيضا، فضلا عن 35 مقاتلا، في تلك العملية التي شنتها قوات أفغانية خاصة بالتعاون مع القوات الأمريكية.

وفي بيان منفصل، أكدت الرئاسة الأفغانية أن "عبد الحسيب، زعيم فرع خراسان التابع لتنظيم الدولة الإسلامية، قد قتل في ولاية نانغارهار" الحدودية مع باكستان ومعقل التنظيم الجهادي.

وكان البنتاغون قد رجح في 29 أبريل / نيسان مقتل عبد الحسيب خلال عملية في شرق أفغانستان، قتل خلالها جنديان أميركيان بـ"نيران صديقة" على الأرجح.

وقال قائد القوات الأمريكية في كابول الجنرال جون نيكولسون إن "تلك العملية المشتركة الناجحة هي خطوة جديدة مهمة في حملتنا الحازمة للقضاء على مجموعة خراسان التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في العام 2017".

وأضاف نيكولسون أن عبد الحسيب "هو الأمير الثاني الذي نقتله خلال تسعة أشهر مع العشرات من القياديين الآخرين والمئات من مقاتليهم".

ويقدّر البنتاغون عدد مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية في أفغانستان بنحو ألف مقاتل .

وتدين هذه المجموعة المحلية بالولاء لتنظيم الدولة في العراق وسوريا، وتطلق عليها القوات الأمريكية اسم الدولة الاسلامية- جماعة خراسان.