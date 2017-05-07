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سياسة|تونس

وزير تونسي: تونس موجودة في إيطاليا.. والجزائر شيوعية وليبيا مخيفة!

وزير البيئة التونسي رياض المؤخر
وزير البيئة التونسي رياض المؤخر
7/5/2017

أثار وزير البيئة التونسي جدلا واسعا في تونس وجيرانها بعدما أدلى بتصريحات اعتبرت مسيئة للجزائر وليبيا وقال فيها إن تونس تقع في إيطاليا.

وجاءت تصريحات وزير البيئة رياض المؤخر خلال ندوة نظمتها منظمة "كراكسي" الإيطالية، بعنوان "تونس أمل المتوسط"، يوم الخميس بالعاصمة الإيطالية روما.

وخلال الندوة قال المؤخر: "عندما يسألوني عن تونس أقول لهم إنها موجودة في إيطاليا، لا أقول إنها موجودة بجوار الجزائر، الدولة الشيوعية، وليبيا البلد المخيف".

وأثارت تلك التصريحات انتقادات واسعة في تونس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كما انتقدتها حركة النهضة الشريك في الائتلاف الحاكم.

وأكّدت حركة النهضة في بيان أن "عمق العلاقات بين تونس حكما وشعبا والشقيقتين ليبيا والجزائر أكبر من أن تهزها مثل هذه التصريحات".

ودعت الحركة جميع الأطراف في تونس إلى "احترام ثوابت علاقاتنا بجارتينا الشقيقتين لارتباطها بأمن المنطقة وبالمصالح العليا لتونس".

من جانبه، قال المؤخر في تصريح له على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك: "إن ما تم نشره بشأن الشقيقة الجزائر، والذي ورد في إطار الطابع الودي الذي ميز أشغال الندوة، يأتي كتفاعل مع دعابة وردت على لسان وزير الخارجية الإيطالي الذي قال إنه من شرفة بيته يرى تونس""

وأضاف الوزير الذي ينتمي لحزب "آفاق تونس": "لقد علقت على هذه الدعابة بتصريح مفاده عدم إلمام بعض الأمريكيين في فترة التسعينات بالموقع الجغرافي لتونس، حيث إنه عندما كنت أقدم نفسي كوافد من تونس (Tunisia) يقولون إندونيسيا، وعندما أقول إن تونس تقع على الحدود مع الشقيقة ليبيا يعلقون بأن ليبيا بلد يعيش ديكتاتورية معمر القذافي وأما بالنسبة للشقيقة الجزائر يردفون أن الجزائر بلد شيوعي ويتساءلون هل تونس يحكمها نظام شيوعي".

وانتقد المؤخر ما سماه "توظيف" البعض لتصريحاته و"محاولة الإساءة لمتانة العلاقة الأخوية بين تونس والجزائر الضاربة في التاريخ" حسب قوله.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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