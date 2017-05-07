نيجيريا تتبادل 82 من الفتيات المختطفات بسجناء بوكو حرام

قالت الرئاسة في نيجيريا إن جماعة بوكو حرام أطلقت سراح 82 تلميذة من مجموعة تضم ما يزيد على 200 فتاة، اختطفتهم من بلدة تشيبوك عام 2014، مقابل الإفراج عن سجناء.

وقالت الرئاسة (السبت) في حسابها على موقع تويتر إن الرئيس محمد بخاري سيستقبل الفتيات المختطفات من بلدة تشيبوك بشمال شرق البلاد ، في العاصمة أبوجا دون الكشف عن عدد المشتبه بهم الذين تسلمتهم بوكو حرام أو الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وأضافت الرئاسة في بيانها أن نيجيريا تشكر سويسرا واللجنة الدولية للصليب الأحمر للمساعدة في إطلاق سراح الفتيات من خلال "مفاوضات مطولة".

وقال مصدر عسكري إن الفتيات موجودات حاليا في منطقة بانكي القريبة من الحدود مع الكاميرون حيث يخضعن لفحوص طبية قبل نقلهن جوا إلى مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو، وسيتم نقل الفتيات من هناك جوا إلى العاصمة أبوجا.

وكان خطف الفتيات حدثا كبيرا خلال تمرد بوكو حرام الذي دخل عامه الثامن دون أن تلوح في الأفق أي بادرة على انتهائه، وجرى خطف نحو 220 طالبة من داخل مدرستهن عام 2014..

وأطلق سراح أكثر من 20 فتاة في أكتوبر/ تشرين الأول في اتفاق برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وفرت أخريات أو جرى إنقاذهن في حين يعتقد بأن 195 كن في الأسر قبل إطلاق السراح الذي أعلن يوم السبت.

وقال بخاري الشهر الماضي إن الحكومة تتفاوض لتأمين إطلاق سراح باقي الفتيات.

ويعطي إطلاق سراح الفتيات دفعة للحاكم العسكري السابق الذي جعل من سحق تمرد بوكو حرام قضية رئيسية في حملته الانتخابية عام 2015.

ولم يظهر تقريبا الرئيس علنا منذ عودته من بريطانيا في مارس/آذار للعلاج من مرض لم يكشف عنه.

ورغم أن قضية فتيات تشيبوك هي الأشهر فإن بوكو حرام خطفت الآلاف من الكبار والأطفال الذين جرى إهمال حالاتهم.

يقول الجيش النيجيري إن التمرد يتراجع، ورغم ذلك فإن مناطق واسعة من شمال شرق البلاد خاصة في ولاية بورنو لا تزال تحت تهديد بوكوحرام في الوقت الذي زادت فيه التفجيرات والهجمات المسلحة في المنطقة منذ انتهاء موسم الأمطار في أواخر العام الماضي.