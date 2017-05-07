قبيل لقاء ترمب.. بابا الفاتيكان ينتقد تسمية "أم القنابل" الأمريكية

قال البابا فرنسيس إنه يخجل من تسمية "أم القنابل" التي استخدمت لوصف القنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة على معقل جبلي لتنظيم الدولة في أفغانستان.

وأوضح البابا الذي سيستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الفاتيكان في 24 مايو / أيار قبل قمة مجموعة السبع في صقلية: "خجلت من تسمية قنبلة باسم أم القنابل لأن الأم تمنح الحياة والقنبلة تعطي الموت".

وأضاف البابا، في حديث إلى شبان يشاركون في مدرسة السلام وهو برنامج تدعمه وزارة التربية الوطنية الإيطالية "يسمون هذه القنبلة أمّا، ما الذي يحدث؟"

وألقت طائرات أمريكية ما يوصف بأنه أقوى قنبلة أمريكية غير نووية "جي بي يو-43″، والتي أطلق عليها اسم "أم القنابل" في 13 أبريل/ نيسان، ما أسفر عن تدمير منطقة في إقليم أتشين الذي يعد أحد معاقل تنظيم الدولة في شرق أفغانستان وأدت الى مقتل 36 من مقاتليه في عملية وصفها ترمب بأنها "نجاح جديد".

وخلال الحملة التي سبقت الانتخابات الرئاسية ظهرت خلافات واضحة في المواقف بين ترمب والبابا.

وردا على سؤال عن ترمب الذي كان مرشحا للرئاسة ويعد ببناء جدار على الحدود مع المكسيك، قال البابا فرنسيس في فبراير / شباط 2016 "ليس مسيحيا من يريد بناء جدران وليس جسورا".

وأثارت هذه التصريحات غضب ترمب، قطب العقارات الأمريكي، الذي قال إنه من "المخجل" أن يقوم مسؤول ديني "بالتشكيك في إيمان أي شخص".