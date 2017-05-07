فوز ماكرون برئاسة فرنسا

فاز المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون (الأحد) برئاسة فرنسا إثر فوزه على منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن بنسبة تصل إلى 66% حسب النتائج الأولية.

وقدر معهدا الاستطلاع "إيفوب" و"هاريس إنتراكتيف" أن ماكرون فاز بنسبة تتراوح بين 65,5% و 66,1% من الأصوات.

وبذلك يصبح ماكرون/39 عاما/ أصغر رئيس في تاريخ فرنسا مع تحقيقه فوزا كبيرا على مرشحة حزب الجبهة الوطنية لوبن/48 عاما/.

وماكرون الذي لم يكن معروفا لدى الفرنسيين قبل ثلاث سنوات، ويصف نفسه بأنه لا ينتمي "لا إلى اليمين ولا إلى اليسار" هزم منافسته لوبن التي نالت بحسب أول التقديرات 33,9% إلى 34,5% في ختام حملة قاسية كشفت انقسامات عميقة في فرنسا.

وقالت لوبن إنها هنأت ماكرون بالفوز في الانتخابات.

وذكرت تقارير إخبارية فرنسية أن الرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا "قصيرا" و"وديا" ومنافسته الخاسرة مساء الأحد، قبل عشر دقائق من الإعلان الرسمي للنتائج، بحسب مصادر في حملة ماكرون.

من جانبه، قال المسجد الرئيسي في باريس إن فوز ماكرون يعطي الأمل لمسلمي فرنسا بأن بوسعهم العيش في انسجام واحترام للقيم الفرنسية.