البث الحي
سياسة

شاهد: نتنياهو يمزق وثيقة حماس والحركة "تصرف عنصري"

7/5/2017

بطريقة اعتبرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تجسيدا لتطرف الاحتلال الإسرائيلي، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، على وثيقة حركة حماس السياسية.

ونشر نتنياهو مقطعا مصورا له وهو يمزق الوثيقة وألقاها في سلة مهملات.

ووصف رئيس حكومة الاحتلال الوثيقة قائلا :" وثيقة مليئة بالكراهية وتلفق الحقائق”، مضيفا أن حماس تحاول خداع العالم من خلال هذه الوثيقة.

وأضاف: "وثيقة حماس الجديدة تنص على أن ليس لإسرائيل أي حق بالوجود إنها تنص على أن كل سنتيمتر من الأرض يعود للفلسطينيين، وعلى أن لا حل مقبول إلا بزوال إسرائيل".

من جانبها اعتبرت الحركة أن تصرف نتنياهو يؤكد مدى تأثيرها وقوتها.

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري "إن تمزيق نتنياهو وثيقة حماس هو فعل الضعفاء وهو دليل تأثير الوثيقة وقوتها".

ودعا أبو زهري الرأي العام العالمي للتوقف عند سلوك نتنياهو العنصري.

وكانت قيادات حركة المقاومة الإسلامية حماس أعلنت في مؤتمر صحفي وثيقة سياسية جديدة للحركة، حملت عنوان "وثيقة المبادئ والسياسات العامة".

وضمت الوثيقة 42 بندًا، وجاءت تحت 12 محورًا، وهي "تعريف الحركة، وأرض فلسطين، وشعب فلسطين، والإسلام وفلسطين، والقدس، واللاجئون وحق العودة، والمشروع الصهيوني، والموقف من الاحتلال والتسوية السياسية، والمقاومة والتحرير، والنظام السياسي الفلسطيني، والأمة العربية والإسلامية، والجانب الإنساني والدولي".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

إسرائيل: على الأمم المتحدة الاعتراف بـ"اللاجئين اليهود" من الدول العربية

المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة جلعاد أردان (رويترز)

بايدن يكلف "نساء فقط" بمناصب الإعلام الرفيعة للبيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (غيتي)

البرلمان يطالب بالثأر.. إيران تشيع جثمان عالمها النووي

السيارة التي استهدف محسن فخري زادة فيها بالقرب من العاصمة الإيرانية

مودرنا تستعد لطرح لقاح كورونا في أوربا وأمريكا

شركة موديرنا تعلن عن طلب تسويق لقاحها الجديد في امريكا وأوربا (أرشيفية- رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)