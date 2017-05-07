شاهد: نتنياهو يمزق وثيقة حماس والحركة "تصرف عنصري"

بطريقة اعتبرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تجسيدا لتطرف الاحتلال الإسرائيلي، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، على وثيقة حركة حماس السياسية.

ونشر نتنياهو مقطعا مصورا له وهو يمزق الوثيقة وألقاها في سلة مهملات.

ووصف رئيس حكومة الاحتلال الوثيقة قائلا :" وثيقة مليئة بالكراهية وتلفق الحقائق”، مضيفا أن حماس تحاول خداع العالم من خلال هذه الوثيقة.

وأضاف: "وثيقة حماس الجديدة تنص على أن ليس لإسرائيل أي حق بالوجود إنها تنص على أن كل سنتيمتر من الأرض يعود للفلسطينيين، وعلى أن لا حل مقبول إلا بزوال إسرائيل".

من جانبها اعتبرت الحركة أن تصرف نتنياهو يؤكد مدى تأثيرها وقوتها.

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري "إن تمزيق نتنياهو وثيقة حماس هو فعل الضعفاء وهو دليل تأثير الوثيقة وقوتها".

ودعا أبو زهري الرأي العام العالمي للتوقف عند سلوك نتنياهو العنصري.

وكانت قيادات حركة المقاومة الإسلامية حماس أعلنت في مؤتمر صحفي وثيقة سياسية جديدة للحركة، حملت عنوان "وثيقة المبادئ والسياسات العامة".

وضمت الوثيقة 42 بندًا، وجاءت تحت 12 محورًا، وهي "تعريف الحركة، وأرض فلسطين، وشعب فلسطين، والإسلام وفلسطين، والقدس، واللاجئون وحق العودة، والمشروع الصهيوني، والموقف من الاحتلال والتسوية السياسية، والمقاومة والتحرير، والنظام السياسي الفلسطيني، والأمة العربية والإسلامية، والجانب الإنساني والدولي".