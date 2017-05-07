شاهد: مكسيكيون يتظاهرون من أجل تقنين الماريغوانا لأغراض ترفيهية

تظاهر المئات في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي من أجل تقنين استخدام مخدر الماريغوانا لأغراض ترفيهية، بعد السماح مؤخرا باستخدامها لأغراض طبية.

وطالب المشاركون في المسيرة الحكومة بتقنين استخدام الماريغوانا في أغراض ترفيهية مشيرين إلى أن مستخدمي هذه المادة "ليسوا مجرمين".

وكان الكونغرس المكسيكي قد أجاز في نهاية أبريل/ نيسان مشروع قانون يقنن استخدام الماريغوانا والحشيش للاحتياجات الطبية والعلمية.

وكان الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نيتو قد دعا خلال جلسة خاصة للأمم المتحدة في نيويورك العام الماضي إلى إصلاح القوانين الصارمة ذات الصلة بذلك المخدر، وقال إن آلاف الأرواح تعتمد على تغيير تلك السياسة.