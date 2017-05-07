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سياسة

شاهد: لحظة استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال في القدس

7/5/2017

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فتاة فلسطينية مساء الأحد فأردتها شهيدة، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن قرب باب العامود في القدس المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنه جرى إبلاغها باستشهاد مواطنة عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليها عند باب العامود في القدس.

وهرعت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وأغلقت المنطقة، وشرعت بأعمال بحث وتفتيش وتحقيق.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري إنه وفقا للمعلومات الأولية المتوفرة، تم تنفيذ محاولة طعن من قبل شابة فلسطينية، ولكن جرى تحييدها دون تسجيل إصابات بصفوف قوات الشرطة، مضيفة أن الشرطة تواصل التحقيق بملابسات الحادث.

وحسب بيان للشرطة الإسرائيلية، وصلت الشابة الفلسطينية إلى درجات باب العامود، وتقدمت نحو قوات الشرطة العاملين هناك وعلى ما يبدو استلت سكينا مشهرة إياه نحوهم، فأطلقوا النار ما أسفر عن وفاتها.

المصدر : الجزيرة
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