برنامج ماكرون للرئاسة الفرنسية

تتركز النقاط الأساسية في برنامج ايمانويل ماكرون الذي انتخب الأحد رئيسا لفرنسا إثر فوزه على منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن بحسب تقديرات، على تخفيض أعباء الشركات

وتثبيت أوروبا وتجديد الحياة العامة.

(الميزانية والضرائب)

– تخفيض بقيمة 60 مليار يورو للنفقات العامة في خمس سنوات

– إلغاء 120 ألف وظيفة رسمية

– تخفيض الأعباء على الرواتب

– تخفيض الضرائب للشركات

– تحويل الضريبة على الثروة إلى "ضريبة على الثروة العقارية" (استثناء الثروة المالية)

(أوروبا )

– طرح تنظيم مؤتمرات ديموقراطية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات الألمانية في خريف 2017، لبلورة مشروع تتبناه جميع الدول الراغبة.

– توحيد الميزانية والبرلمان ووزير المالية في منطقة اليورو

– حد فترة الإقامة المجازة لموظف أجنبي يخدم في فرنسا بعام واحد

– إنشاء قوة حرس حدود أوروبية بعدد 5 آلاف عنصر

– صندوق أوروبي للدفاع لتمويل التجهيزات العسكرية المشتركة

ضبط الاستثمارات الأجنبية في اوروبا

– حصر الدخول إلى الأسواق العامة الأوروبية للشركات التي تحصل على نصف إنتاجها على الأقل في أوروبا

(أمن ودفاع)

– فتح 10 آلاف وظيفة شرطي ودركي

– زيادة 15 ألف مكان في السجون

– ضمان تنفيذ كل عقوبة صادرة

– خدمة عسكرية إلزامية لمدة شهر

– إنشاء قيادة أركان مركزية للاستخبارات تابعة مباشرة لمجلس الدفاع برئاسة رئيس الجمهورية

(العمل)

– نظام شامل لضمان البطالة تموله الضرائب

– اعتماد نظام المكافأة/التغريم إزاء الشركات التي تستغل العقود القصيرة

– تعليق دفعات مساعدات البطالة بعد رفض أكثر من عرضي عمل "جيدين"

(الحماية الاجتماعية)

– نظام تقاعد شامل "يعتمد قواعد حساب مشتركة"

– إنشاء آلية تسديد اجتماعية موحدة تجمع عددا من رواتب الدعم الاجتماعي

– زيادة 100 يورو على قيمة مخصصات البالغين المعوقين والحد الأدنى لمخصصات الشيخوخة

– التكفل بـ100% من نفقات نظارات النظر وأدوات الإعانة السمعية وطواقم الأسنان مع حلول 2022

(البيئة)

– تخفيض 50% لحصة الطاقة النووية من إنتاج الطاقة بحلول 2025

– مكافأة ألف يورو عند شراء آلية أقل تلويثا

– ترميم مليون منزل تفتقر إلى عزل مناسب

– توفير نسبة 50% من الأغذية العضوية في مطاعم المدارس أو الشركات بحلول 2022

(الحياة العامة)

– منع النواب من توظيف أفراد العائلة

– اشتراط سجل عدلي نظيف لمرشحي الانتخابات

– تخفيض عدد النواب إلى ثلثيه

– منع تجاوز ثلاث ولايات نيابية متتالية

– استخدام كثير لآلية الطوارئ في تبني القوانين

(التربية، الثقافة، العائلة)

– تدريس الشؤون الدينية في المدرسة

– بطاقة تخفيض ثقافي بقيمة 500 يورو لكل فرنسي في الـ18 من العمر

– إجازة التلقيح الاصطناعي للنساء

– استقلالية المؤسسات المدرسية والجامعية في التوظيف

– فتح 4 آلاف إلى 5 آلاف منصب تدريس

– منع استخدام الهواتف المحمولة في المدرسة في القسمين الابتدائي والثانوي

(الهجرة والتمييز)

– مهلة لا تفوق ستة أشهر لدراسة طلبات اللجوء تشمل الالتماسات