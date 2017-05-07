القضاء الأمريكي يسقط دعوى اغتصاب سيّستها إدارة ترمب

أسقط القضاء الأمريكي دعوى اغتصاب رفعت على شابين مهاجرين متهمين بالاعتداء على زميلة لهما في المدرسة، في قضية استخدمها البيت الأبيض لتبرير معركته ضد الهجرة.

واتهم خوسيه مونتانو (17 عاما) وهنري سانشيز ميليان (18 عاما) في مارس/ آذار باعتداء جنسي عنيف على زميلة لهما في الرابعة عشرة من العمر في مراحيض المدرسة، ووجهت اليهما تهمة الاغتصاب وأوقفا.

لكن وزير العدل في ماريلاند الولاية المحاذية للعاصمة أعلن التخلي عن الملاحقات بسبب غياب الأدلة، وقال جون ماكارثي: "في هذا الملف لا تتطابق الوقائع مع الاتهامات التي وجهت مبدئيا".

وفي الأوقات العادية، كان يمكن للصحافة الوطنية أن تتجاهل نبأ من هذا النوع، لكنه استخدم من قبل شون سبايسر، المتحدث باسم الرئيس دونالد ترمب والذي يدين باستمرار " الحدود غير المضبوطة وعدم إعطاء الأولوية للأمريكيين ويتهم المهاجرين بأنهم السبب في تفاقم الجريمة".

وقال سبايسر، في مؤتمره الصحفي اليومي الذي بثته المحطات الإخبارية الكبرى إن "مآسي كهذه تفسر سبب اعتبار الرئيس مكافحة الهجرة غير النظامية مهمة إلى هذا الحد".

لكن مكتب جون ماكارثي قال إن هنري سانشيز ميليان ملاحق في قضية إباحة مرتبطة بالأطفال بسبب صور عثر عليها على هاتفه النقال خلال التحقيق.

أما ملف خوسيه مونتانو فقد نقل إلى قاض للقاصرين لكن ماكارثي رفض ذكر السبب.

وقالت وسائل إعلام ان سانشيز ميليان من غواتيمالا دخل الى الولايات المتحدة في أغسطس/ آب 2016 وأوقف على الحدود مع المكسيك من قبل حرس الحدود. وقد حصل على تصريح بالإقامة في ماريلاند مع والده الذي أوقف بعد ذلك بسبب دخوله بطريقة غير مشروعة إلى الولايات المتحدة.