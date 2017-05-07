الفرنسيون يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية

بدأ الناخبون الفرنسيون الإدلاء بأصواتهم الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن.

وتصدر ماكرون (39 عاما) وهو وزير سابق للاقتصاد الدورة الأولىK وتتوقع استطلاعات الرأي فوزه في الدورة الثانية بما بين 61,5 و63%.

أما مارين لوبن (48 عاما) المعارضة للهجرة وللعولمة فيتوقع أن تحصل على ما بين 37 و38,5%.

وتضم لوائح الناخبين 46,97 مليون شخص بينهم 1,3 مليون يقيمون خارج فرنسا.

ويُنتخَب الرئيس الفرنسي بالاقتراع العام المباشر بتصويت على دورتين يعتمد الغالبية المطلقة، وذلك لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب أن يحرز المرشح الغالبية المطلقة من الأصوات في دورة أو دورتين للفوز، أيا كانت نسبة المشاركة في التصويت.

ولا تعترف فرنسا بالبطاقات البيضاء التي يبدي الناخبون من خلالها رفضهم الاختيار بين المرشحين، وعملا بقانون صادر عام 2014، تفصل البطاقات البيضاء وتحتسب وحدها بمعزل عن اللاغية وترفق بمحضر كل من مراكز الاقتراع، غير أنه لا يتم الأخذ بها لدى احتساب الأصوات.

ويترتب على الناخبين الاختيار بين مرشحين تصدرا الدورة الأولى في 23 أبريل / نيسان الفائت بعد استحقاق أطاح بالأحزاب التقليدية الكبرى.

وقد أحرز ماكرون، الذي ينتمي لحزب (إلى الأمام ) في الدورة الأولى 24,1% من الأصوات، متفوقا على لوبن (يمين متطرف، حزب الجبهة الوطنية) التي حصدت 21,30% من الأصوات.

وتعد هذه أول انتخابات رئاسية تجري في ظل حال الطوارئ التي أعلنت إثر هجمات 13 نوفمبر /تشرين الثاني 2015 التي تبناها تنظيم الدولة.

وسينتشر أكثر من خمسين ألف شرطي ودركي وجندي لضمان الأمن يوم الاستحقاق بينهم 12 ألفا في منطقة باريس.

ويحظر القانون الفرنسي نشر أي نتائج باستثناء تلك المتعلقة بنسب المشاركة، قبل انتهاء عمليات التصويت لتفادي التأثير على الناخبين. لكن إغلاق بعض مكاتب الاقتراع في وقت لاحق يعقد عمل مؤسسات الاستطلاعات التي تنشر تقديراتها استنادا إلى النتائج الجزئية لفرز الأصوات.

ويتم تحديث التقديرات الأولية بشكل منتظم خلال المساء مع فرز الأصوات تباعا حتى إعلان النتيجة النهائية.

ولم ينتخب أي مرشح من الدورة الأولى منذ اعتماد فرنسا نظام الاقتراع العام المباشر العام 1962.

ويتم تنصيب الرئيس الجديد في موعد أقصاه 14 مايو / أيار، تاريخ انتهاء ولاية فرنسوا هولاند.

أمّا الرؤساء الذين انتخبوا منذ اعلان الجمهورية الخامسة في 1958.. فهم.

فرنسوا أولاند (اشتراكي) (2012-2017).

نيكولا ساركوزي (يميني) (2007-2012).

جاك شيراك (يميني) (1995-2007). امتدت ولايته الأولى سبع سنوات والثانية خمس سنوات بعد خفض مدة ولاية الرئيس إلى خمس سنوات.

فرنسوا ميتران (اشتراكي) (1981-1995)، حكم ولايتين من سبع سنوات.

فاليري جيسكار ديستان (يمين الوسط) (1974-1981)، ولاية واحدة من سبع سنوات.

جورج بومبيدو (يميني) (1969-1974)، توفي قبل سنتين من انتهاء ولايته.

وشارل ديغول (يميني) (1959-1969) انتخبته هيئة ناخبة لولاية أولى من سبع سنوات، ثم اعيد انتخابه بالاقتراع العام المباشر في 1965.. واستقال بعدما هزم في استفتاء في العام التالي.