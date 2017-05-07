الجيش الألماني يفتش كل الثكنات بعد العثور على تذكارات نازية

دعا قائد القوات المسلحة الألمانية إلى تفتيش جميع ثكنات الجيش بعد أن اكتشف محققون تذكارات تعود لفترة حكم النازي في إحدى الثكنات.

ويوسع ذلك الكشف نطاق فضيحة تتعلق بانتشار التطرف اليميني بين أفراد الجيش.

وجاء اكتشاف التذكارات في ثكنة في مدينة دوناوشنغن بجنوب غرب ألمانيا في إطار تحقيق بدأ بعد العثور على متعلقات مماثلة ترجع للعهد النازي في ثكنة ضابط بالجيش ألقي القبض عليه للاشتباه في تخطيطه لهجوم ذي دوافع عنصرية.

ونتيجة لذلك أمر المفتش العام للجيش الألماني فولكر فيكر بتفتيش أوسع نطاقا للثكنات.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع "المفتش العام أصدر توجيهات بتفتيش جميع المقار لمعرفة ما إذا كانت القواعد المتعلقة بالتعامل مع تراث الفيرماخت (القوات المسلحة في عهد النازي) والاشتراكية القومية (النازية) متبعة".

وقالت وزيرة الدفاع أورسولا فون دير ليين في مقابلة صحفية إنه يتعين على الجيش أن يجتث جذور التطرف اليميني.

ومن المقرر صدور تقرير أولى عن تفتيش ثكنات الجيش يوم الثلاثاء والتقرير النهائي يوم 16 من مايو/آيار.