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سياسة

وكالة "سبوتنيك" تعتذر بعد خبر كاذب يتهم الجزيرة بالفبركة

6/5/2017

اعتذرت وكالة سبوتنيك الروسية رسميا لقرائها ومشتركيها بعد بثها خبرا يقول إن قناة الجزيرة قامت بتصوير تمثيلية لهجوم كيميائي للجيش السوري على مدنيين.

وقالت سبوتنيك إنها لم تتمكن من التثبت من المعلومات من مصادر أخرى، وبالتالي سحبت الخبر واعتبرته غير ذي مصداقية، معتذرة لقرائها ومشتركيها.

وبثت سبوتنيك خبر الاعتذار في نسخها العربية والإنجليزية والألمانية.

وكانت قناة الجزيرة استنكرت الادعاءات التي وردت في الخبر الذي نشرته سبوتنيك، ونفت ما جاء فيه.

واتهمت الجزيرة الوكالة الروسية بالتواطؤ وبأنها مجرد أداة دعائية، تستخدم للدفاع عن النظام السوري.

وجاء في بيان للجزيرة أن سبوتنيك تُستخدم بصورة مستمرة للدفاع عن نظام  الأسد، وأنها نشرت تقارير سابقة تقول إن الضربة الكيميائية الأخيرة هي مجرد تمثيلية رغم تأكيد حصولها من وكالة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية ولجنة تحقيق الأمم المتحدة.

وتحدت قناة الجزيرة سبوتنيك أن تُثبت أيا من ادعاءاتها، أو أن تعلن عن مصدر هذه الكذبة التي نشرتها.

وأوضحت قناة الجزيرة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المتاحة كافة ضد سبوتنيك، إذ إن "ما قامت به تلك الوكالة يعد جريمة من جرائم النشر التي يعاقب عليها القانون في الدول المتقدمة تحت مسمى جريمة القذف".

وقال ياسر أبو هلالة، مدير قناة الجزيرة، إن اعتذار سبوتنيك هو "انتصار جديد لصدقية الجزيرة"، مضيفا على صفحته بموقع فيسبوك إن "الكذبة والتراجع عنها يكشف قوة الجزيرة وحضورها عربياً وعالميًا" مقدما الشكر للمصورين الذين قاموا بتوثيق مجزرة خان شيخون الكيماوية وغامروا بحياتهم لبناء مصداقية الجزيرة التي تتعزز منذ أكثر من عقدين.

المصدر : الجزيرة
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