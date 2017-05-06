وزارة الدفاع الأمريكية تؤجر شقة في برج ترمب

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها تضع اللمسات النهائية على عقد إيجار شقة مملوكة ملكية خاصة في برج ترمب بنيويورك لصالح المكتب العسكري بالبيت الأبيض.

ونقلت وكالة رويترز عن رسالة للوزارة أن عملية الإيجار لن تعود بالنفع المادي على الرئيس دونالد ترمب شخصيا أو على مؤسسته.

ورفض مسؤولون ذكر قيمة الإيجار أو هوية أصحاب الشقة.

والمكتب العسكري هو وحدة تابعة لوزارة الدفاع من بين مهامها حمل وحماية الجهاز الذي يحتوي على الشفرات بالغة السرية التي يحتاجها الرئيس لإعطاء الأمر بتنفيذ هجوم نووي، كما يؤمن له اتصالاته في أي مكان يذهب إليه.

ولم يعلق البيت الأبيض أو جهاز الخدمة السرية أو وزارة الدفاع عما إذا كان قد تم اتخاذ ترتيبات مشابهة بالنسبة لعقارات أخرى يتردد عليها ترمب مثل منتجع مار الاجو في بالم بيتش بفلوريدا ونادي ترمب الوطني للغولف في ولاية نيوجيرزي.

وقال جيمس ماكسترافيك المسؤول بوزارة الدفاع في رسالة إلى النائبة الديمقراطية جاكي سبير العضو في لجنتي الخدمات المسلحة والمخابرات إن الشقة "مملوكة ملكية خاصة… ومفاوضات التأجير جرت مع من يمثلون المالك فقط".

وأضاف في الرسالة أن المكتب العسكري بالبيت الأبيض "طلب الموافقة على تأجير هذه المساحة في برج ترمب من أجل الأفراد المكلفين بدعم الرئيس عندما يكون في مقره الخاص".