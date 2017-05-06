محكمة مصرية ترفض الإفراج عن رجل الأعمال حسن مالك

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قبلت السبت طعن النيابة العامة على قرار أصدرته محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن رجل الأعمال البارز حسن مالك المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وأمرت محكمة الجنايات بمحافظة الجيزة بتجديد حبس مالك 45 يوما.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت يوم الخميس الإفراج عن مالك المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيق منذ نحو 20 شهرا وحددت ضمانا ماليا 20 ألف جنيه (1102 دولار) لتنفيذ القرار الذي طعنت عليه النيابة.

وألقي القبض على مالك في أكتوبر/تشرين الأول 2015 وتقرر حبسه على ذمة التحقيق بتهمة "الإضرار بالأمن القومي، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن".

وقتل المئات من أعضاء ومؤيدي الجماعة في عنف سياسي عقب عزل الرئيس المعزول محمد مرسي -المنتمي للجماعة- في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وألقي القبض على آلاف بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع وقادة آخرين وقدموا للمحاكمة، وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من رافضي الانقلاب العسكري في مصر.