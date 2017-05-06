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سياسة|الولايات المتحدة

تأديب 5 من مشاة البحرية الأمريكية في قضية تداول صور فاضحة

جلسة استماع للكونغرس بشأن الصور الفاضحة في البحرية الأمريكية
جلسة استماع للكونغرس بشأن الصور الفاضحة في البحرية الأمريكية
6/5/2017

ذكرت صحيفة مارين تايمز أنه تقرر تأديب خمسة من مشاة البحرية الأمريكية فيما يتصل بفضيحة تداول صور عارية لنساء بالجيش.

وأضافت أن محققين حددوا 16 فردا آخر يشتبه بأنهم شاركوا في الأمر.

وسرت هزة في مشاة البحرية الأمريكية عندما نشرت مجموعة على فيسبوك تسمى " مارينز يونايتد" في مارس/آذار الماضي صورا فاضحة لنساء بالقوات المسلحة مصحوبة عادة بتعليقات مخلة تعبر عن كراهية للمرأة.

وتتحرى خدمة التحقيقات الجنائية البحرية الأمر. وكان أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي قد وجهوا انتقادا شديدا لقادة القوات البحرية ومشاة البحرية في مارس/آذار مطالبين بأن يتصدوا بحزم للمضايقات عبر الإنترنت.

ونقلت صحيفة "مارين تايمز" الجمعة عن متحدث عسكري قوله إن الخمسة الذين خضعوا للتأديب عوقبوا بقرارات خارج نطاق القضاء ولم يمثلوا أمام محكمة عسكرية.

ولم يتسن لرويترز التأكد من التقرير أو الاتصال بممثلين لخدمة التحقيقات الجنائية البحرية.

وقال متحدث باسم خدمة التحقيقات البحرية للصحيفة إن المحققين حددوا 16 مشتبها بهم آخرين، معظمهم من مشاة البحرية، ربما ارتكبوا جرائم فيما يتصل بفضيحة تبادل الصور.

ولم تذكر الصحيفة هوية أي ممن خضعوا للتأديب أو من يحتمل أن يواجهوا اتهامات.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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