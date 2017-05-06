انسحاب مرشح ترمب لمنصب وزير الجيش

قال مسؤول بالبيت الأبيض الجمعة إن مارك غرين الذي رشحه الرئيس دونالد ترمب لمنصب وزير الجيش قد انسحب.

وواجه غرين، وهو ثالث مرشح لترمب ينسحب بعد اختياره لمنصب وزير، انتقادات من مشرعين وجماعات حقوقية بشأن مزاعم عن تعليقات في السابق عن الأقليات والمثليين.

وقال غرين في بيان إن "هجمات كاذبة ومضللة" دفعته للانسحاب.

وأضاف "من المؤسف أن حياتي في الخدمة العامة ومعتقداتي المسيحية شوهها وهاجمها قلة من أجل تحقيق مكاسب سياسية".

وتابع قائلا "في حين أن هذه الهجمات الكاذبة لا تؤثر على احتياجات الجيش أو مؤهلاتي للخدمة أعتقد أنه من المهم منح الرئيس القدرة على المضي قدما في رؤيته لإعادة جيشنا إلى مكانه الصحيح في العالم".

وقال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ في بيان "قرار مارك غرين بسحب اسمه من الترشح لوزير الجيش نبأ سار لكل الأمريكيين".