البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

انسحاب مرشح ترمب لمنصب وزير الجيش

مارك جرين
مارك جرين
6/5/2017

قال مسؤول بالبيت الأبيض الجمعة إن مارك غرين الذي رشحه الرئيس دونالد ترمب لمنصب وزير الجيش قد انسحب.

وواجه غرين، وهو ثالث مرشح لترمب ينسحب بعد اختياره لمنصب وزير، انتقادات من مشرعين وجماعات حقوقية بشأن مزاعم عن تعليقات في السابق عن الأقليات والمثليين.

وقال غرين في بيان إن "هجمات كاذبة ومضللة" دفعته للانسحاب.

وأضاف "من المؤسف أن حياتي في الخدمة العامة ومعتقداتي المسيحية شوهها وهاجمها قلة من أجل تحقيق مكاسب سياسية".

وتابع قائلا "في حين أن هذه الهجمات الكاذبة لا تؤثر على احتياجات الجيش أو مؤهلاتي للخدمة أعتقد أنه من المهم منح الرئيس القدرة على المضي قدما في رؤيته لإعادة جيشنا إلى مكانه الصحيح في العالم".

وقال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ في بيان "قرار مارك غرين بسحب اسمه من الترشح لوزير الجيش نبأ سار لكل الأمريكيين".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

إسرائيل: على الأمم المتحدة الاعتراف بـ"اللاجئين اليهود" من الدول العربية

المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة جلعاد أردان (رويترز)

بايدن يكلف "نساء فقط" بمناصب الإعلام الرفيعة للبيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (غيتي)

البرلمان يطالب بالثأر.. إيران تشيع جثمان عالمها النووي

السيارة التي استهدف محسن فخري زادة فيها بالقرب من العاصمة الإيرانية

مودرنا تستعد لطرح لقاح كورونا في أوربا وأمريكا

شركة موديرنا تعلن عن طلب تسويق لقاحها الجديد في امريكا وأوربا (أرشيفية- رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)