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سياسة|إيران

الجيش الإيراني ينتقد الرئيس روحاني

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
6/5/2017

 انتقد المتحدث باسم رئاسة أركان القوات المسلحة الإيرانية الجنرال مسعود جزائري (السبت) تصريحات أدلى بها الرئيس حسن روحاني حول البرنامج البالستي الإيراني.

وقال الجنرال جزائري، من دون ذكر روحاني المرشح للانتخابات الرئاسية: "نطلب مرة أخرى من المرشحين للانتخابات الرئاسية ألا يتدخلوا في المسائل العسكرية والدفاعية الحساسة".  وأضاف أن "وجود قواعد بالستية تحت الأرض عنصر ردع مهم، لمواجهة الأعداء الألداء للثورة الإسلامية والشعب الإيراني".     

وخلال نقاش تلفزيوني مع المرشحين الخمسة الآخرين للانتخابات الرئاسية (الجمعة) اتهم روحاني، المحافظين بأنهم حاولوا تخريب الاتفاق النووي مع القوى العظمى المعقود في يوليو/تموز  2015.

وفي انتقاد نادر للحرس الثوري الذي يعد قوات النخبة في إيران، أعرب روحاني عن أسفه لأنهم عرضوا صورا لقواعد تحت الأرض لصواريخ بالستية مكتوب عليها رسائل ضد الإسرائيليين، فيما كان الاتفاق النووي يدخل حيز التطبيق في يناير2016.    

وقال روحاني "رأينا كيف كشفوا القواعد تحت الأرض وكتبوا شعارات على صواريخ لتخريب الاتفاق" النووي.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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