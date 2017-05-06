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سياسة

استطلاع: الفرنسيون الأكثر تطرفا بين باقي سكان الاتحاد الأوربي

المرشح الوسطي المستقل إيمانويل ماكرون زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان
المرشح الوسطي المستقل إيمانويل ماكرون زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان
5/5/2017

أظهر استطلاع أجري قبل يومين من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية أن الناخبين الفرنسيين من بين الأكثر استقطابا وتطرفا في دول الاتحاد الأوربي.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة بيرتلزمان أن واحدا من بين كل خمسة من الناخبين الفرنسيين يصف نفسه بأنه "متطرف"، بينما قال ثلث المشاركين في الاستطلاع فقط إنهم ينتمون "للوسط".

وأظهر الاستطلاع أيضا مستوى مرتفعا على نحو غير معتاد من عدم الرضا عن التوجه الذي تسير فيه البلاد؛ الأمر الذي يسلط الضوء على التحديات التي سيواجهها الرئيس الجديد.

ويواجه المرشح الوسطي المستقل إيمانويل ماكرون زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان التي تمثل اليمين المتطرف يوم الأحد في جولة ثانية تغيب عنها أحزاب يمين الوسط ويسار الوسط للمرة الأولى منذ تأسيس الجمهورية الخامسة قبل نحو 60 عاما.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ماكرون سيتغلب على لوبان بنحو 60 % مقابل 40 %.

وأظهر استطلاع بيرتلزمان الذي أجري في مارس/آذار وشمل 11021 شخصا عبر الاتحاد الأوربي أن 20 % من الناخبين الفرنسيين يرون أنفسهم إما من أقصى اليمين أو أقصى اليسار مقارنة بنحو 7% فقط من باقي سكان الاتحاد الأوربي.

ومن بين هؤلاء وصف 14 % أنفسهم بأنهم ينتمون لأقصى اليمين.

وقال 36 % إنهم يعتبرون أنفسهم وسطيين، مقارنة بنحو 62% من باقي مواطني الاتحاد الأوربي، ومن بين هؤلاء قال 21 % إنهم ينتمون لتيار يسار الوسط بينما قال 15 % إنهم ينتمون لتيار يمين الوسط.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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