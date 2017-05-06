أوكرانيا تحظر دخول ستيفن سيغال باعتباره "تهديدا للأمن القومي"

ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية أن أوكرانيا حظرت دخول نجم السينما الأمريكية ستيفن سيغال، إلى البلاد للسنوات الخمس القادمة باعتباره يمثل "تهديدا للأمن القومي".

وكان سيغال، الذي حصل على الجنسية الروسية في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، أيد علنا ضم روسيا لشبة جزيرة القرم الواقعة جنوبي أوكرانيا.

ويحمل سيغال، الذي تألق في أفلام من إنتاج هوليوود مثل "هارد تو كيل" و "أندر سيدج"، الحزام الأسود من الدرجة السابعة في لعبة الآيكيدو، وهو صديق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ يشتركان في الشغف بفنون الدفاع عن النفس.