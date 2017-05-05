وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق ولد محمد فال

توفي الرئيس الموريتاني الأسبق أعلي ولد محمد فال، الجمعة، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وأعلنت الرئاسة الحداد لثلاثة أيام في البلاد.

وحسب وكالة الأنباء الموريتانية (الرسمية) فإن رئاسة الجمهورية أعلنت، في بيان لها، حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام على عموم التراب الوطني، ابتداء من الجمعة، إثر وفاة الرئيس الأسبق اعل ولد محمد فال.

وتولى ولد محمد فال، رئاسة البلاد، عام 2005، إثر انقلاب أبيض ضد الرئيس السابق معاوية ولد الطايع قاده مع مجموعة من الضباط عندما كان مديرا للأمن، لكنه كان أول رئيس موريتاني سلم السلطة طوعا لرئيس منتخب بعد أن حكم البلاد في مرحلة انتقالية لم تتعدّ سنتين.

ونظم ولد محمد فال انتخابات لم يترشح لها، وُصفت بالنزيهة، فاز فيها لأول مرة رئيس مدني هو الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

وبعد تسليمه للسلطة اعتزل ولد محمد فال الحياة السياسية ولم ينقل عنه أي تصريح أو موقف سياسي علني حتى بعد الانقلاب الذي قاده رفيقه السابق وغريمه اللاحق ابن عمه الجنرال محمد ولد عبد العزيز في 2008, لكن ولد محمد فال ظل مع ذلك يحتفظ بعلاقاته السياسية داخليا وخارجيا.

وأعلن ولد محمد فال ترشحه للرئاسة، إثر اتفاق وقع بين الفرقاء الموريتانيين بدكار عام 2009، وانتقد الانقلاب، وأكد أنه عائد لمواصلة إصلاحاته التي بدأها عام 2005.

وولد الرئيس الراحل عام 1952، وتلقى تعليمه الأولي قرب العاصمة نواكشوط (1960-1966)، قبل أن ينال شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) في 1973، واختتم تعليمه الجامعي بالحصول على الإجازة في القانون من إحدى الجامعات المغربية منتصف السبعينيات.

التحق في فترة مبكرة من حياته بالمؤسسة العسكرية (نهاية الستينيات)، وشارك في حرب الصحراء التي دارت رحاها في السبعينيات بين الجيش الموريتاني وجبهة البوليساريو، كما ابتعث في عام 1973 إلى الأكاديمية العسكرية بالمغرب للحصول على شهادة في المجال العسكري.

وكان ولد محمد فال من قادة الانقلاب على الرئيس محمد خونا ولد هيدالة عام 1984، وقاد جهاز شرطة بلاده لمدة عشرين عاما.