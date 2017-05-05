محققون فرنسيون ينفون وجود آثار متفجرات على ضحايا طائرة مصر للطيران

قالت صحيفة لو فيغارو الفرنسية (الجمعة) إن محققين فرنسيين لم يعثروا على أي آثار لمتفجرات على رفات فرنسيين لقوا حتفهم في تحطم طائرة مصر للطيران في البحر المتوسط العام الماضي.

ويتناقض التقرير الذي نشرته الصحيفة مع تصريحات محققين مصريين قالوا في ديسمبر/كانون الأول إنهم وجدوا آثار متفجرات على رفات ضحايا الطائرة.

وكانت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران قد تحطمت في مايو/أيار من العام الماضي وهي في طريقها من باريس إلى القاهرة، وتوفي جميع ركابها وطاقمها البالغ عددهم 66 شخصا.

وذكرت لو فيغارو أن محققين من معهد التحقيق الجنائي التابع للشرطة الوطنية ممن فحصوا عينات من الرفات خلصوا إلى عدم وجود آثار متفجرات على جثث الركاب.

وقالت الصحيفة "على هذا الأساس تم استبعاد النظرية التي طرحها (المحققون) المصريون بشأن وقوع انفجار خلال الرحلة ناجم عن قنبلة ربما وضعت على متن الطائرة وهي في مطار رواسي (شارل ديغول) في باريس".

وأعيدت رفات الفرنسيين ضحايا الحادث إلى فرنسا في يناير/كانون الثاني.