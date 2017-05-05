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سياسة|الصين

شاهد: إقلاع أول طائرة ركاب صينية الصنع

5/5/2017

أقلعت طائرة من طراز "سي919" صينية الصنع للمرة الأولى (الجمعة) في تقدم تقني يعكس طموحات بيجين لمنافسة العملاقتين "إيرباص" و"بوينغ".

وحطت الطائرة التي صنعتها الشركة الحكومية "كوماك" في مطار شنغهاي الدولي بعد ساعة وعشرين دقيقة على إقلاعها من المطار نفسه في رحلة تجريبية وسط هتافات وتصفيق آلاف الأشخاص الذين تجمعوا على طول مدرج الاقلاع.

وقال التلفزيون الصيني إن الطائرة التي كانت تقل طاقما من خمسة أفراد حلقت على ارتفاع 3 آلاف متر بسرعة 300 كيلومترا في الساعة. واستقبل الطيارون كأبطال عند نزولهم على درج الطائرة الذي غطي بالسجاد الأحمر.    

وتأمل "كوماك" مع هذه الطائرة التي تتسع 168 راكبا لرحلات طولها 5550 كيلومترا، في منافسة طائرتي "بي737″ للشركة الأمريكية بوينغ و"ايه320" للشركة الأوربية إيرباص في الرحلات الإقليمية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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