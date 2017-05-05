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شاهد: "أصغر مراسلة صحفية في فلسطين" تغطي إضراب الأسرى

5/5/2017

حظيت الطفلة الفلسطينية جنى جهاد، التي عرفت بأنها "أصغر مراسلة صحفية في فلسطين"، بشهرة واسعة عبر تقاريرها الصحفية الداعمة للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وبدأت جنى جهاد مسيرتها الصحفية المميزة قبل نحو ثلاثة أعوام، بينما كان عمرها سبع سنوات فقط، لكن تقاريرها الأخيرة التي ركزت فيها على إضراب الأسرى الفلسطينيين حظيت باهتمام واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت جنى جهاد على صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك عددا من الفيديوهات التي تظهر تغطيتها للفعاليات الخاصة بدعم الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينها مظاهرات ومواجهات مع قوات الاحتلال، وخصوصا من قريتها "النبي صالح" القريبة من رام الله بالضفة الغربية.

وتبث جنى جهاد تقاريرها الصحفية باللغتين العربية والإنجليزية، وقد حظيت بشهرة واسعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما كرمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شهر مارس/آذار ضمن 7 أشخاص على مستوى العالم قاموا بأعمال لخدمة الإنسانية.

وتتميز صفحة جنى جهاد بصورتها الرئيسية التي تظهر فيها وهي تتحدى بشجاعة عددا من جنود الاحتلال من مسافة قريبة للغاية رغم حملهم السلاح.

المصدر : الجزيرة مباشر
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