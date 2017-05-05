روسيا: اتفاق المناطق الآمنة في سوريا يدخل حيز التنفيذ منتصف الليل

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع الروسية (الجمعة) قولها إن الاتفاق الخاص بتحديد مناطق آمنة في سوريا سيطبق اعتبارا من منتصف الليل.

لكن الوزارة قالت إن القوات الجوية الروسية ستواصل قصف تنظيم الدولة الإسلامية في مناطق أخرى من البلاد.

وذكرت الوزارة أن أول وأكبر المناطق الآمنة في شمال سوريا ستتضمن محافظة إدلب وأجزاء من اللاذقية وحلب وحماة يسكنها أكثر من مليون شخص.

ووافقت إيران وتركيا (الخميس) على الاقتراح الروسي بإقامة مناطق آمنة.

لكن تفاصيل مذكرة التفاهم التي وقعتها الدول الثلاث ظلت غامضة فيما قالت الهيئة العليا للمفاوضات الممثل الأساسي للمعارضة السورية إن الاتفاق يفتقر لكل أشكال الشرعية.

ويبدو أن الخطة تهدف لوقف القتال في مناطق محددة بين الحكومة السورية والمعارضة على أن تراقب قوات أجنبية على الأرجح المناطق الجديدة.

ونسبت الوكالات إلى ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع الروسي، قوله إن حصول الاتفاق على دعم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والسعودية يضمن تنفيذه.

وفي واشنطن قال الكابتن جيف ديفيز المتحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) في تصريح للصحفيين إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لم يغير عملياته في سوريا لكنه رفض التعليق على خطة المناطق الآمنة.

وأيدت الحكومة السورية خطة المناطق الآمنة لكنها قالت إنها ستواصل قتال الجماعات التي تصفها بالإرهابية.

ورفضت جماعات المعارضة الخطة، وقالت إنها لن تعترف بإيران كضامن لأي خطة لوقف إطلاق النار.

وحذرت الهيئة العليا للمفاوضات من "أي محاولات لتمرير مشاريع تقسيم البلاد من خلال المضامين الغامضة لما أطلق عليه في اجتماع أستانة الأخير مناطق ’خفض التصعيد’ التي لا تعبر بالضرورة عن مفهوم المناطق الآمنة التي باتت مطلبا إنسانيا ملحا في ظل تزايد جرائم النظام وحلفائه".

وأضافت الهيئة في بيان أن الاتفاقية التي قادتها روسيا "تم إبرامها في منأى عن الشعب السوري" وأن الاتفاق "يفتقر إلى أدنى مقومات الشرعية".

وقالت الهيئة ومقرها الرياض إنها "تؤكد التزامها بالعملية السياسية" ودعت إلى "تفعيل الوساطة الأممية للتوصل إلى حل سياسي وفق بيان جنيف والقرارات الأممية ذات الصلة".

وقال محمد رشيد المتحدث باسم فصيل جيش النصر المعارض إن روسيا تلعب "لعبة سياسية فقط لا غير… عبارة عن تصريحات فقط. روسيا هي عم تصرح لحالها".

وأضاف أن المعارضة تشك في أن الطائرات الروسية أو السورية ستتوقف عن قصف المناطق الخاضعة للمعارضة بعد بدء سريان الاتفاق.

وأوضح أن الاتفاق ليس الأول من نوعه في إشارة إلى اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار لم تصمد في الحرب السورية التي تشارك فيها أطراف عدة.

وأضاف رشيد: "طالما الطائرات عم تقصف المدنيين فما في بوادر لأي وقف إطلاق النار. بعد التوقف ممكن نشتغل بالحلول السياسية".