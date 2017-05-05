تنظيم الدولة ينصح بالابتعاد عن تجمعات المسيحيين في مصر

حذر "تنظيم الدولة" المسلمين في مصر من الوجود في أماكن تجمعات المسيحيين وكذلك المصالح الحكومية أو في منشآت الجيش والشرطة، مشيرا إلى أن التنظيم سيواصل الهجوم على مثل هذه الأهداف.

ونقلت وكالة "رويترز" عما قالت إنه حوار أجراه من وصفته بـ"أمير جنود الخلافة في مصر" مع صحيفة النبأ الأسبوعية التي يصدرها التنظيم على تليغرام، من دون أن تذكر اسمه، "نحذركم ونشدد عليكم بأن تبتعدوا عن أماكن تجمعات ومصالح النصارى وكذلك أماكن تجمعات الجيش والشرطة وأماكن مصالح الحكومة السياسية منها والاقتصادية وأماكن وجود رعايا دول الغرب الصليبية وانتشارهم ونحوها.. فكل هذه أهداف مشروعة لنا ويسعنا ضربها في أي وقت".

وفي الشهر الماضي قتل مهاجمان تنظيم الدولة 45 شخصا على الأقل في كنيستين بمدينتي طنطا والإسكندرية في اثنتين من أعنف الهجمات التي شهدتها مصر منذ سنوات.

وبات تنظيم الدولة الإسلامية يضع عينه على أهداف خارج قاعدته في سيناء، ما يكثف الضغوط على الحكومة ويضع تحديات جديدة أمام أجهزة الأمن.