ترمب يوقع أمرا تنفيذيا يخفف حظر النشاط السياسي للكنائس

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا الخميس بشأن الحريات الدينية يهدف إلى تخفيف الحظر على النشاط السياسي للكنائس وغيرها من المؤسسات المعفاة من الضرائب.

وخفف الأمر التنفيذي بعض القيود عن المؤسسات الدينية التي تعارض وسائل منع الحمل ومنها (ليتل سيسترز أوف ذا بور).

ولم يتضمن الأمر التنفيذي بنودا تسمح للوكالات الحكومية والشركات برفض تقديم خدماتها للمثليين باسم الحرية الدينية كما كانت تخشى مجموعات مدافعة عن حقوق المثليين والحريات المدنية.

وقال اتحاد الحريات المدنية الأمريكي الخميس في بيان إنه سيرفع دعوى للطعن على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب.

وقال ترمب مخاطبا رجال دين بارزين خلال مراسم توقيع الأمر التنفيذي في البيت الأبيض "لن نسمح باستهداف المؤمنين أو التنمر بهم أو إسكاتهم بعد الآن".

وأضاف أنه يجب ألا تكون هناك رقابة على "العظات الدينية أو أن يستهدف القساوسة".