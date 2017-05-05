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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب يوقع أمرا تنفيذيا يخفف حظر النشاط السياسي للكنائس

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
5/5/2017

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا الخميس بشأن الحريات الدينية يهدف إلى تخفيف الحظر على النشاط السياسي للكنائس وغيرها من المؤسسات المعفاة من الضرائب.

وخفف الأمر التنفيذي بعض القيود عن المؤسسات الدينية التي تعارض وسائل منع الحمل ومنها (ليتل سيسترز أوف ذا بور).

ولم يتضمن الأمر التنفيذي بنودا تسمح للوكالات الحكومية والشركات برفض تقديم خدماتها للمثليين باسم الحرية الدينية كما كانت تخشى مجموعات مدافعة عن حقوق المثليين والحريات المدنية.

وقال اتحاد الحريات المدنية الأمريكي الخميس في بيان إنه سيرفع دعوى للطعن على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب.

وقال ترمب مخاطبا رجال دين بارزين خلال مراسم توقيع الأمر التنفيذي في البيت الأبيض "لن نسمح باستهداف المؤمنين أو التنمر بهم أو إسكاتهم بعد الآن".

وأضاف أنه يجب ألا تكون هناك رقابة على "العظات الدينية أو أن يستهدف القساوسة".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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