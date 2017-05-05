بالصور: ناشطون يتسلقون برج إيفل ويرفعون لافتة: قاوموا

شددت السلطات الفرنسية الأمن عند برج إيفل اليوم الجمعة قبيل الانتخابات الرئاسية الفرنسية بعد أن تسلق ناشطون من منظمة السلام الأخضر البرج الشهير وعلقوا عليه لافتة سياسية ضخمة.

ودفعت المغامرة، التي جرت في الصباح الباكر واستخدم فيها الناشطون معدات تسلق الجبال، رئيس شرطة باريس للدعوة إلى اجتماع طارئ تقرر فيه فرض إجراءات أمنية إضافية.

وأعلن رؤساء الأجهزة الأمنية، في أعقاب هجمات نفذها متشددون إسلاميون، نشر أعداد إضافية من الشرطة لتسيير دوريات في المناطق الرئيسية يوم الأحد الذي ستجرى فيه الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ويتنافس فيها المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون ومرشحة أقصى اليمين مارين لوبان بعد حملة انتخابية مضطربة ومحتدمة في بعض الأحيان.

وألقت أجهزة الأمن القبض على 12 من ناشطي منظمة "السلام الأخضر" (غرين بيس) الجمعة لاستجوابهم بعد تسلقهم الواجهة الشمالية لبرج إيفل وتعليق لافتة كبيرة كتب عليها الشعار الوطني الفرنسي "حرية، مساواة، أخوة".

وقال مفوض الشرطة ميشيل دلبش "بغض النظر عن الدوافع فإن هذه الحيلة الدعائية في المناخ الحالي تكشف عن عيوب في الإجراءات الأمنية عند برج إيفل".

وأصدرت بلدية باريس بيانا بعد الاجتماع الطارئ أعلنت فيه زيادة الدوريات المصحوبة بكلاب بوليسية إلى أكثر من الضعفين وتحسين مراقبة المنطقة بكاميرات الفيديو.

ومن المتوقع أن يتوجه ثلاثة على الأقل من كل أربعة من 47 مليون ناخب فرنسي إلى مراكز الاقتراع يوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات التي من المتوقع أن يفوز فيها ماكرون على لوبان.

وكتب ناشطو "غرين بيس" كلمة "قاوموا" تحت شعار الجمهورية الفرنسية، في رسالة تستهدف لوبان وحزبها الجبهة الوطنية الذي يمثل أقصى اليمين.

وقالت "غرين بيس" إن 12 ناشطا شاركوا في وضع اللافتة التي تبلغ مساحتها 300 متر مربع عند الساعة 7:45 بالتوقيت المحلي أي قبل بدء ساعات العمل الرسمية لكن بعد وقت طويل من انبلاج الفجر.

وقال رئيس المنظمة في فرنسا جان فرنسوا جوليار لإذاعة محطة (فرانس إنفو) "أردنا أن نقول إننا ضد صعود القومية وحكم الاستبداد في فرنسا وفي غيرها من الدول".