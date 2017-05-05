القضاء التركي يرفض طلب ويكيبيديا إلغاء حجب الموقع

رفضت محكمة تركية الجمعة طلب مؤسسة ويكيميديا إلغاء حجب موقع موسوعة ويكيبيديا في تركيا، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وتحجب السلطات التركية موقع ويكيبيديا منذ السبت (29 أبريل/نيسان) إذ تطالب بإلغاء مقالات تربط بين تركيا وبين تنظيمات تصفها بالإرهابية.

وكانت مؤسسة ويكيميديا التي تضم عدة مواقع من بينها ويكيبيديا تقدمت بطلب أمام القضاء التركي رفضته محكمة في أنقرة، بحسب وكالة الأناضول.

ولا يزال الوصول متعذرا إلى موقع ويكيبيديا في تركيا الجمعة ما لم يتم استخدام شبكة افتراضية خاصة "في بي ان".

وكان رئيس هيئة تكنولوجيا الاتصالات والإعلام في تركيا عمر تشليك قال الأربعاء الماضي إن قرار الحجب سيظل ساريا طالما لم يتم احترام مطالب القضاء التركي بسحب مقالات معينة.

وأوردت الصحف التركية أن السلطات اتخذت القرار بالحجب بعد رفض ويكيبيديا سحب مقالات قارنت بين تركيا ومجموعات وصفتها بالإرهابية واتهمتها بـ "التعاون"معها.

وفي مؤشر على غضب السلطات التركية، ألغت بلدية إسطنبول الثلاثاء دعوة إلى منتدى مقرر في أواسط مايو/ أيار حول المدن "الذكية" كانت أرسلت إلى مؤسس موقع ويكيبيديا جيمي ويلز.

وعلق ويلز على تويتر السبت ردا على حجب الموقع إن "الوصول إلى المعلومات حق أساسي من حقوق الإنسان.. سأكون دائما إلى جانب الشعب التركي للدفاع عن هذا الحق".