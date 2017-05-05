البث الحي
سياسة|تركيا

القضاء التركي يرفض طلب ويكيبيديا إلغاء حجب الموقع

محكمة أمريكية تنظر في دعوى ويكيبيديا ضد وكالة الأمن القومي
محكمة أمريكية تنظر في دعوى ويكيبيديا ضد وكالة الأمن القومي
5/5/2017

رفضت محكمة تركية الجمعة طلب مؤسسة ويكيميديا إلغاء حجب موقع موسوعة ويكيبيديا في تركيا، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وتحجب السلطات التركية موقع ويكيبيديا منذ السبت (29 أبريل/نيسان) إذ تطالب بإلغاء مقالات تربط بين تركيا وبين تنظيمات تصفها بالإرهابية. 

وكانت مؤسسة ويكيميديا التي تضم عدة مواقع من بينها ويكيبيديا تقدمت بطلب أمام القضاء التركي رفضته محكمة في أنقرة، بحسب وكالة الأناضول.

ولا يزال الوصول متعذرا إلى موقع ويكيبيديا في تركيا الجمعة ما لم يتم استخدام شبكة افتراضية خاصة "في بي ان".

وكان رئيس هيئة تكنولوجيا الاتصالات والإعلام في تركيا عمر تشليك قال الأربعاء الماضي إن قرار الحجب سيظل ساريا طالما لم يتم احترام مطالب القضاء التركي بسحب مقالات معينة.

وأوردت الصحف التركية أن السلطات اتخذت القرار بالحجب بعد رفض ويكيبيديا سحب مقالات قارنت بين تركيا ومجموعات وصفتها بالإرهابية واتهمتها بـ "التعاون"معها.

وفي مؤشر على غضب السلطات التركية، ألغت بلدية إسطنبول الثلاثاء دعوة إلى منتدى مقرر في أواسط مايو/ أيار حول المدن "الذكية" كانت أرسلت إلى مؤسس موقع ويكيبيديا جيمي ويلز.

وعلق ويلز على تويتر السبت ردا على حجب الموقع إن "الوصول إلى المعلومات حق أساسي من حقوق الإنسان.. سأكون دائما إلى جانب الشعب التركي للدفاع عن هذا الحق".

المصدر : الفرنسية
المزيد من سياسة

إسرائيل: على الأمم المتحدة الاعتراف بـ"اللاجئين اليهود" من الدول العربية

المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة جلعاد أردان (رويترز)

بايدن يكلف "نساء فقط" بمناصب الإعلام الرفيعة للبيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (غيتي)

البرلمان يطالب بالثأر.. إيران تشيع جثمان عالمها النووي

السيارة التي استهدف محسن فخري زادة فيها بالقرب من العاصمة الإيرانية

مودرنا تستعد لطرح لقاح كورونا في أوربا وأمريكا

شركة موديرنا تعلن عن طلب تسويق لقاحها الجديد في امريكا وأوربا (أرشيفية- رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)