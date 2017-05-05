إقالة رئيس جامعة الأزهر بعد وصفه باحثا بالمرتد

قالت وسائل إعلام مصرية إن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قرر (الجمعة) إقالة الدكتور أحمد حسني، رئيس جامعة الأزهر من منصبه.

وقالت وسائل إعلام إن شيخ الأزهر قرر تكليف الدكتور محمد حسين المحرصاوى، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيس جديد للجامعة.

وتأتي إقالة حسني بعد أقل من ثلاثة أشهر من توليه منصبه.

وكان رئيس جامعة الأزهر المقال قد أصدر بيانا (الخميس) اعتذر فيه عن وصفه لباحث مصري بـ"المرتد" خلال لقاء تلفزيوني، موضحا أن وصف الباحث إسلام البحيري بالمرتد رد غير صحيح، ويخالف منهج الأزهر الشريف، الذى يقضى بأنه لا يُخرج المرء من الإسلام إلا جحد ما أدخله فيه.

وحسبما نشرت صحف مصرية فإن رئيس جامعة الأزهر اعتبر في بيانه أن رده تجاوز لا يعبر عن منهج الأزهر أبدا، وهو ما أدركه لاحقا، معترفا بأنه وقع فيه دون قصد، لأن الحكم على الأشخاص وعلى أفعالهم وأقوالهم وسلوكهم، اختصاص القضاء وليس العلماء.

وكرر رئيس جامعة الأزهر اعتذاره عن هذا الرد الخاطئ المتسرع وغير المقصود، مؤكدا أنه خطأ شخصي لا يمثل أي جهة من جهات الأزهر الشريف، ولا يعبر عن منهجه.