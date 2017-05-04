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سياسة|مصر

محكمة النقض المصرية تلغي أحكاما بإعدام 26 شخصا

4/5/2017

ألغت محكمة النقض المصرية الخميس أحكاما بالإعدام بحق 26 شخصا أدينوا بالتورط في اشتباكات بين قبيلتين أوقعت 28 قتيلا في أسوان (جنوب مصر) عام 2014.

وكانت محكمة جنايات مصرية قد قضت في حزيران/يونيو 2016 بإعدام 26 متهما وبالسجن المؤبد لـ 21 متهما آخرين ودانتهم بالاشتراك في قتل 28 شخصا خلال اشتباكات اندلعت بين قبيلتي بني هلال والدابودية النوبيتين بعد اتهامات بمحاولة التحرش بامرأة في الرابع والخامس من أبريل/نيسان 2014.

وقررت محكمة النقض الخميس إلغاء احكام بالسجن المؤبد (25 عاما) صادرة ضد 18 متهما وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين الذين ألغيت الأحكام الصادرة بحقهم.

والثأر من العادات التي لا تزال سائدة في صعيد مصر إلا أنه نادرا ما تشهد مصر اشتباكات عنيفة كتلك التي وقعت بين بني هلال والدابودية في نيسان/أبريل 2014.

وبعدما اتهمت إحدى القبيلتين رجلا من القبيلة الأخرى بمحاولة التحرش بامرأة، عقد اجتماع للتصالح ولكنه انقلب إلى اشتباك سقط فيه ثلاثة قتلى من قبيلة بني هلال.

وفي اليوم التالي، أراد رجال من القبيلة الأخيرة الثأر للقتلى الثلاثة فوقعت اشتباكات قتل فيها 25 شخصا من القبيلتين قبل أن تتدخل قوات الجيش والشرطة للسيطرة على الموقف.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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