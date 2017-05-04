شاهد: متظاهرون غاضبون يرشقون مارين لوبان بالبيض

رشق متظاهرون غاضبون اليوم الخميس المرشحة اليمينية المتطرفة للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان بالبيض خلال إحدى محطات حملتها قبل ثلاثة أيام من الدورة الثانية.

وتجمع نحو 50 شخصا لدى وصول لوبن إلى شركة ملاحة في بلدة دول دي بريتاني (غرب)، حيث رشقوها بالبيض وهم يهتفون "فليخرج الفاشيون".

وتمكن حراس لوبن البالغة من العمر 48 عاما من سحبها إلى داخل مبنى الشركة.

ولا تعد منطقة بريتاني الواقعة في غرب فرنسا من معاقل الجبهة الوطنية، الحزب الذي تقوده لوبن، إذ لم تمنحها أكثر من 15 % من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات.

أما منافسها الوسطي ايمانويل ماكرون (39 عاما) فحصل على 29 % من الأصوات في هذه المنطقة.

وتأتي الزيارة غداة مناظرة تلفزيونية ساخنة بين المرشحين رأى نحو ثلثي متابعيها أن ماكرون كان أكثر إقناعا خلالها.