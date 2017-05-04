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سياسة|الجزائر

شاهد: بوتفليقة يدلي بصوته في انتخابات الجزائر على كرسي متحرك

4/5/2017

أدلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفيلقة بصوته في الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد الخميس من على كرسي متحرك.

وظهر بوتفليقة على كرسيه المتحرك بمنطقة الأبيار بأعالي العاصمة برفقة عدد من أفراد عائلته، منهم شقيقاه سعيد وعبد الرحيم، فيما رافقه جنبا إلى جنب أحد أبناء أشقائه.

ويحق لنحو 23 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لاختيار 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني.

وقال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي في مؤتمر صحفي بشأن مجريات الانتخابات التشريعية في البلاد إن عملية التصويت تسير بصورة سلسة وبحضور المراقبين الدوليين في جميع أنحاء البلاد.

ويشكل التحالف الذي يقوده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة القوة السياسية الأولى في الجزائر مقابل تحالف الأحزاب الإسلامية التي تأمل في تعزيز وجودها في البرلمان في الانتخابات التشريعية الجارية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام جزائرية
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