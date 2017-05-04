توقيع أول مرسوم لاستعادة الجنسية اللبنانية

وقع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري اليوم الخميس أول مرسوم لاستعادة الجنسية اللبنانية للمغتربين المنحدرين من أصل لبناني.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس اللبناني ظهر اليوم مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية، الذي انطلق في دورته الرابعة تحت عنوان "طريق العودة إلى الوطن".

وكان المجلس النيابي اللبناني قد أقر في نوفمبر/ تشرين ثاني 2015 قانونا يرمي إلى تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية، ويمكن المغتربين والمتحدّرين من أصل لبناني من استعادة الجنسية.

ودعا الرئيس عون، خلال المؤتمر، المغتربين اللبنانيين إلى المساهمة في إعمار لبنان وازدهاره، مشيداً بإنجازاتهم في كل أصقاع الأرض، قائلا "أنتم مفخرة لوطنكم، وإنجازاتكم في كل أصقاع الأرض تروي سيركم، لقد أمّنتم التواصل والتقدّم الحضاري بين الشرق والغرب، فأصبحتم قلباً لغربٍ جاف وعقلاً لشرقٍ حالم".

وأضاف "كما عليكم واجب الوفاء للدول التي احتضنتكم وقدّمت لكم حياةً أفضل، وساهمتم بإعمارها وازدهارها، عليكم أيضاً واجب الوفاء للوطن الأم، وهذا الوطن يناديكم لتساهموا أيضاً بإعماره وازدهاره، وتأكدوا أن قلبه مفتوح لكم دائماً متى أردتم العودة ".

واعتبر أن تاريخ لبنان مع الهجرة طويل ومؤلم، وهي "ضريبة عاطفية تدفعها عائلاتنا منذ أن تحوّلنا إلى بلد يصدّر أبناءه بدل أن يصدّر إنتاجه"، مشيرا إلى أنها "لم تأت نتيجة ترف أو نزوة، بل بفعل أوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية صعبة دفعت بأبنائنا خارج حضن الوطن."

وحذّر الرئيس عون من أن يكون أبناء لبنان يهاجرون "بحثاً عن وطن جديد وهوية جديدة، فهذا ناقوس خطر يدقّ".

وقال "كونوا أبعاداً لبنانية حيث أنتم، واحفظوا هويتكم، لأنها تاريخكم وجذوركم".

وتقدرّ أعداد المغتربين الذين ينحدرون من أصل لبناني خارج البلاد بأكثر من أربعة ملايين لبناني، أي ما يوازي عددهم في لبنان.