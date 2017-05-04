برلماني أوربي يرحب بوثيقة حماس ويطالب بدولة للفلسطينيين

قال برلماني أوربي إن "وثيقة المبادئ"، التي أعلنتها حركة "حماس"، قبل أيام، تساعد في العمل على رفع الحصار عن قطاع غزة، الذي تفرضه إسرائيل منذ 10 سنوات.

وأوضح رئيس لجنة العلاقات البرلمانية الأوربية مع فلسطين، "نيوكليس سيلكيوتيسان"، أن "التغيير في موقف حماس يساعدنا على العمل لرفع الحصار، الذي أدى إلى وضع كارثي على السكان، و علينا أن ننهي هذا الحصار".

وتابع البرلماني الأوربي لوكالة الأناضول أن "وثيقة المبادئ والسياسات العامة" بمثابة "تحول هام"، ونطمح أن يساعد ذلك على التوصل إلى وحدة وطنية بين الفلسطينيين من ناحية، وبلوغ حل الدولتين المنشود من ناحية ثانية.

كما أعرب عن إيمانه بأن هذه الخطوة من شأنها "المساعدة في التوصل إلى اتفاق دائم وشامل بينهما، لأن هذا الموقف يتناسق مع موقف منظمة التحرير الفلسطينية"، على حد قوله.

وأكد البرلماني الأوربي أن هذا هو الوقت المناسب للجميع للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967.

كما طالب الاتحاد الاوربي بالضغط على إسرائيل لوقف الأنشطة الاستيطانية، والعودة إلى العمل في اتجاه حل الدولتين.

وأعلن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في مؤتمر صحفي مساء الإثنين الماضي، وثيقة سياسية جديدة للحركة، حملت عنوان "وثيقة المبادئ والسياسات العامة".

وضمت الوثيقة 42 بندًا، وجاءت تحت 12 محورًا، وهي "تعريف الحركة، وأرض فلسطين، وشعب فلسطين، والإسلام وفلسطين، والقدس، واللاجئون وحق العودة، والمشروع الصهيوني، والموقف من الاحتلال والتسوية السياسية، والمقاومة والتحرير، والنظام السياسي الفلسطيني، والأمة العربية والإسلامية، والجانب الإنساني والدولي".