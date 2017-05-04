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سياسة|الولايات المتحدة

أوباما يُنشئ مركزا تدريبيا لإعداد القادة يحمل اسمه

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يطلق مركزه التدريبي
الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يطلق مركزه التدريبي
4/5/2017

كشف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما النقاب عن تصميم لمركز رئاسي باسمه في شيكاغو فيما يأمل أن يصبح موقعا لتدريب الأجيال القادمة من القادة.

وسيجرى تشييد مركز أوباما الرئاسي في متنزه جاكسون الذي تبلغ مساحته 500 فدان في ساوث سايد بجنوب شيكاغو.

وقالت مؤسسة أوباما في بيان، إن المركز سيضم ثلاثة مبان هي متحف ومنتدى ومكتبة تشكل معا حرما حول ساحة عامة. وسيضم المتحف، الذي سيكون الأعلى بين المباني الثلاثة، أماكن عامة ومكاتب وقاعات للدراسة إلى جانب مكان للمعارض.

وقال أوباما خلال الكشف عن تصميم المركز في شيكاغو "ما نريده هو أن يكون هذا المركز المؤسسة الرائدة في العالم لتدريب الشبان والقادة لإحداث فارق في مجتمعاتهم وبلدانهم والعالم. هذا هو هدفنا".

ويعود أوباما ببطء إلى الحياة العامة منذ انتهاء رئاسته في يناير/كانون الثاني. وشارك في مناسبة الشهر الماضي بجامعة شيكاغو في أول ظهور عام له منذ أن غادر البيت الأبيض.

وقال أوباما إن المشروع سيستغرق نحو أربع سنوات لكن البرامج التعليمية ستبدأ هذا العام. وقال أوباما الأربعاء إنه سيتبرع بمليوني دولار لبرامج صيفية للتوظيف بالمركز.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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