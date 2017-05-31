البث الحي
سياسة|مصر

مقتل ثلاثة ضباط وجندي بالجيش المصري

أفراد من الجيش المصري في سيناء
أفراد من الجيش المصري في سيناء
31/5/2017

ذكر الجيش المصري في بيان أن ثلاثة من ضباطه وجنديا قتلوا في الصحراء الغربية الأربعاء عندما انفجر حزام ناسف كان بحوزة مسلحين.

وقال المتحدث العسكري في البيان "في إطار جهود القوات المسلحة للقضاء على البؤر الإرهابية وبناء على معلومات مؤكدة بشأن تواجد عناصر إرهابية بمنطقة الواحات البحرية قامت القوات الجوية باستطلاع المنطقة المشار إليها واكتشاف وتدمير عربتي دفع رباعي على متنهما العناصر الإرهابية المرصودة وذلك شمال شرق منطقة البويطي بالواحات البحرية".

وأضاف البيان "وأثناء قيام القوات البرية بتطهير وتمشيط المنطقة المشار إليها والتعامل مع بعض المضبوطات انفجر أحد الأحزمة الناسفة الخاصة بالعناصر الإرهابية مما أسفر عن استشهاد عدد (3) ضباط وجندي".

وتقاتل قوات الأمن المصرية تنظيم الدولة الذي قتل مئات من أفراد الجيش والشرطة.

وكان نشاط الجماعات المسلحة منحصرا إلى حد بعيد في شبه جزيرة سيناء حتى سنوات قليلة مضت لكن المسلحين وسعوا نطاق حملتهم إلى مناطق أخرى في مصر. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

فرنسا.. بدء محاكمة 4 عناصر شرطة بتهمة الاعتداء العنصري على موسيقي أسود (فيديو)

سيارات تحترق خلال مظاهرة ضد "قانون الأمن الشامل" في باريس السبت (رويترز)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

عندما يصبح التهديف فنا.. الكاف يحتفي بهدف شيكابالا في مرمى الأهلي (فيديو)

شيكابالا يسجل هدف التعادل لفريق الزمالك في مرمى الأهلي (رويترز)