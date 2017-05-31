مقتل ثلاثة ضباط وجندي بالجيش المصري

ذكر الجيش المصري في بيان أن ثلاثة من ضباطه وجنديا قتلوا في الصحراء الغربية الأربعاء عندما انفجر حزام ناسف كان بحوزة مسلحين.

وقال المتحدث العسكري في البيان "في إطار جهود القوات المسلحة للقضاء على البؤر الإرهابية وبناء على معلومات مؤكدة بشأن تواجد عناصر إرهابية بمنطقة الواحات البحرية قامت القوات الجوية باستطلاع المنطقة المشار إليها واكتشاف وتدمير عربتي دفع رباعي على متنهما العناصر الإرهابية المرصودة وذلك شمال شرق منطقة البويطي بالواحات البحرية".

وأضاف البيان "وأثناء قيام القوات البرية بتطهير وتمشيط المنطقة المشار إليها والتعامل مع بعض المضبوطات انفجر أحد الأحزمة الناسفة الخاصة بالعناصر الإرهابية مما أسفر عن استشهاد عدد (3) ضباط وجندي".

وتقاتل قوات الأمن المصرية تنظيم الدولة الذي قتل مئات من أفراد الجيش والشرطة.

وكان نشاط الجماعات المسلحة منحصرا إلى حد بعيد في شبه جزيرة سيناء حتى سنوات قليلة مضت لكن المسلحين وسعوا نطاق حملتهم إلى مناطق أخرى في مصر.