شاهد: محاكمة جنود من جنوب السودان بتهمة اغتصاب عاملات إغاثة

مثل 13 جنديا من جنوب السودان أمام محكمة عسكرية أمس الثلاثاء بعد اتهامهم باغتصاب خمس من عاملات الإغاثة الأجانب وقتل زميلهم المحلي.

وينظر لهذه القضية كاختبار لقدرة الحكومة على إجراء محاكمات في جرائم الحرب.

ويُعد هذا الهجوم أحد أسوأ الهجمات التي تستهدف عمال إغاثة في الحرب الأهلية في جنوب السودان. ووقع الهجوم يوم 11 يوليو تموز عام 2016 بعدما انتصرت قوات الرئيس سلفا كير في معركة استمرت ثلاثة أيام في جوبا على قوات المعارضة الموالية لريك مشار النائب السابق للرئيس.

وكثيرا ما يتهم محققو الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الجيش والمتمردين بالقتل والتعذيب والاغتصاب منذ بدء الحرب الأهلية في عام 2013 وقالوا إن هذه الجرائم تمر غالبا دون عقاب.

وقال مايك وودوارد مدير فندق تيران متحدثا عن الحادث أمام المحكمة إن ما بين 50 و100 جندي وصلوا إلى الفندق بعد ظهر يوم 11 يوليو تموز وبعدها بساعة بدأوا أعمال النهب والسلب. ثم اغتصبوا خمس عاملات في منظمات إغاثة إنسانية وأطلقوا النار على زميل لهم.

ونفى بيتر مالوال دينج محامي المدعى عليهم الاتهامات وقال إن الأدلة التي قدمها وودوارد لا تكفي لإثبات التهم.

وقال ممثل الإدعاء أبوكوك محمد رمضان إنه يتوقع عودة بعض الناجين من الهجوم إلى البلاد للإدلاء بشهاداتهم.

ورُفعت الجلسة حتى السادس من يونيو حزيران.

وقال المدعون لرويترز إن المتهمين بجريمة القتل يواجهون حكما بالسجن 10 أعوام كحد أدنى ودفع تعويض لأسرة الضحية أو الإعدام كحد أقصى. وأضافوا أن المتهمين بجريمة الاغتصاب يواجهون حكما بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.

وقسم الصراع الدائر منذ ثلاث سنوات جنوب السودان على أساس عرقي إذ أن كير ينتمي لقبيلة الدنكا ومشار لقبيلة النوير. وشرد القتال ربع السكان البالغ عددهم 12 مليون نسمة.