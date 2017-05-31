شاهد: عشرات القتلى في انفجار قرب سفارات في العاصمة الأفغانية

قال مسؤول بقطاع الصحة إن سيارة ملغومة قتلت 80 شخصا على الأقل وأصابت 300 في العاصمة الأفغانية كابل اليوم مضيفا أن العدد سيرتفع.

ووقع الانفجار في ساعة الذروة الصباحية في جزء مزدحم من العاصمة الأفغانية يضم العديد من السفارات الأجنبية والإدارات الحكومية.

وقالت الشرطة إن سيارة ملغومة انفجرت في وسط العاصمة الأفغانية مما أدى إلى تصاعد سحب الدخان الأسود فوق وسط المدينة في منطقة قريبة من القصر الرئاسي وسفارات أجنبية.

وأوضح المتحدث باسم شرطة كابل بصير مجاهد أن عدة أشخاص قتلوا وأصيبوا في الانفجار الذي وقع قرب المدخل الحصين للسفارة الألمانية.

وأضاف مجاهد "كانت سيارة ملغومة قرب السفارة الألمانية ولكن هناك العديد من المجمعات والمكاتب المهمة الأخرى القريبة من هناك أيضا".

وأدى الانفجار إلى تطاير النوافذ والأبواب في المنازل الواقعة على بعد مئات الأمتار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، وقال متحدث باسم حركة طالبان إنه يجمع معلومات.

وذكر شهود أنهم رأوا حشودا تتجمع حول عربات الإسعاف التي تنقل القتلى والمصابين للمستشفيات في محاولة للتعرف على الجثث.

من جانب آخر، قالت مارييل دو سارنيز وزيرة الشؤون الأوربية الفرنسية لراديو " أوربا1″ إن السفارة الفرنسية في كابل تضررت في انفجار سيارة ملغومة ولا مؤشرات حاليا على أي ضحايا فرنسيين.

وقال مصدر أمني ألماني الأربعاء إنه لم يتضح بعد ما إذا كان أفراد من طاقم السفارة الألمانية في كابل من بين القتلى والجرحى في انفجار سيارة ملغومة في محيطها.

وأضاف في تصريحات (لرويترز) أنه لم يتضح في الوقت الحالي ما إذا كان عاملون في السفارة الألمانية أصيبوا أو قتلوا في الانفجار.

وكان المصدر قال في وقت سابق إنه بناء على المعلومات المتاحة لا يبدو أن أيا من العاملين الألمان أصيب أو قتل في الانفجار .