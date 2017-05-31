شاهد: جنود في ميانمار يعذبون قرويين والسلطات تحقق

أعلنت حكومة ميانمار، اليوم الأربعاء، أنها ستحقق في مقطع مصور يبدو أنه يظهر جنودا يعذبون ستة قرويين عزل ويهددونهم بالقتل.

ويظهر مقطع مصور مدته 17 دقيقة، انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مطلع الأسبوع، جنودا، يرتدون شارات جيش ميانمار، يركلون ويلكمون ويستجوبون الأسرى.

وتم تهديد أحد القرويين بأنه سيُذبح من قبل جندي ممسكا بمنجل على رقبته.

وموقع التصوير غير معلوم، ولكن جماعات معنية بحقوق الإنسان أشارت إلى أنه ربما تم تصوير مقطع الفيديو في ولاية شان حيث تخوض القوات الحكومية حربا منذ عقود مع المتمردين العرقيين.

وفى بيان، قال مكتب مستشارة الدولة اون سان سو تشي، زعيمة البلاد، إن الجناة الذين تم تعريفهم كمذنبين بارتكاب انتهاكات سيواجهون إجراء قانونيا.

وأضاف البيان " حكومة ميانمار تحترم حقوق الإنسان وستحقق في أي زعم بانتهاك حقوق الإنسان".

وانتهت عقود من الحكم العسكري في ميانمار العام الماضي، عندما تولت حكومة مدنية السلطة، بيد أن الجيش يحتفظ بالسيطرة على المؤسسات الرئيسية.

ويعد هذا الفيديو واحدا من عدة مقاطع مصورة ظهرت في الشهور الأخيرة تورط فيها جنود ميانمار في أعمال عنف.

وفي كانون أول/ديسمبر، أدى فيلم يبدو أنه يظهر أن ضباط الحدود يضربون مسلمي الروهينغا، وهم من أقلية عرقية مضطهدة، إلى اعتقال العديد من الجنود.