تدوينة "غير مفهومة" لترمب تثير السخرية على مواقع التواصل

حاول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفسير تدوينة غير مفهومة نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على صفحته على موقع (تويتر ) في وقت سابق أمس الأربعاء.

وأثارت التدوينة التي كتبها دونالد ترمب ، عاصفة من النكات حول الرئيس الأمريكي.

وكتب ترمب في التدوينة :"رغم "covfefe/ " الصحفية السلبية، في إشارة على ما يبدو إلى التغطية coverage) )الصحفية التي كثيرا ما يصفها ترمب بأنها تنشر "أخبارا زائفة".

وحذف الرئيس الأمريكي التغريدة بعد نحو ست ساعات من نشرها.

وانتشر وسم #covfefe، وأطلق رواد تويتر لخيالهم العنان لتفسير الأسباب الحقيقية للتدوينة ، هل كان الرئيس متعبا؟ أم سكرانا" أم أنه ربما نشر شفرة نووية سرية؟".

وفي إشارة إلى علاقات ترمب المثيرة للجدل مع روسيا، سخرت سيدة على موقع تويتر بالقول إنها ترجمت #covfefe إلى الروسية، وارفقت صورة معالجة للكلمة غير المفهومة تظهرها وكأنها ترجمة لعبارة "أنا أستقيل".