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سياسة

وزير الخارجية الأمريكي يرفض إقامة مأدبة الإفطار الرمضاني هذا العام

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
30/5/2017

رفض وزير الخارجية الأمريكي إقامة مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان في مبنى وزارة الخارجية في خروج على تقليد درجت عليه الإدارات الجمهورية والديمقراطية لنحو 20 عاما مع استثناءات قليلة.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية  عن مسؤولين اثنين في الخارجية الأمريكية، فضلا عدم الكشف عن اسمهما، أن قسم الأديان والعلاقات الدولية في الوزارة، تقدم بطلب كما تجري العادة منذ 20 عاماً إلى وزير الخارجية لإقامة مأدبة إفطار لهذا العام، إلا أن رد تيلرسون كان سلبياً.

وتعليقاً على الموضوع، قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بخصوص إقامة مأدبة الإفطار الرمضاني لهذا العام.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "لازلنا نقيم الاحتمالات".

وأوضح أنه في السنوات السابقة كان رؤساء منظمات المجتمع المدني الإسلامية، ودبلوماسيون من البلدان الإسلامية، ومسؤولون أمريكيون رفيعي المستوى يشاركون في تلك المأدبة.

 

المصدر : الأناضول
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