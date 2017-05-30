وزير الخارجية الأمريكي يرفض إقامة مأدبة الإفطار الرمضاني هذا العام

رفض وزير الخارجية الأمريكي إقامة مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان في مبنى وزارة الخارجية في خروج على تقليد درجت عليه الإدارات الجمهورية والديمقراطية لنحو 20 عاما مع استثناءات قليلة.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين اثنين في الخارجية الأمريكية، فضلا عدم الكشف عن اسمهما، أن قسم الأديان والعلاقات الدولية في الوزارة، تقدم بطلب كما تجري العادة منذ 20 عاماً إلى وزير الخارجية لإقامة مأدبة إفطار لهذا العام، إلا أن رد تيلرسون كان سلبياً.

وتعليقاً على الموضوع، قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بخصوص إقامة مأدبة الإفطار الرمضاني لهذا العام.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "لازلنا نقيم الاحتمالات".

وأوضح أنه في السنوات السابقة كان رؤساء منظمات المجتمع المدني الإسلامية، ودبلوماسيون من البلدان الإسلامية، ومسؤولون أمريكيون رفيعي المستوى يشاركون في تلك المأدبة.