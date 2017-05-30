البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

واشنطن: الدوحة شريك أساسي في جهود مكافحة الإرهاب

ستيوارت جونز القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى
ستيوارت جونز القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى
30/5/2017

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تتطلع إلى التعاون مع دولة قطر للتصدي للإرهاب والتطرف ووقف مصادر تمويله.

وقال ستيوارت جونز، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، إن واشنطن تنظر للدوحة باعتبارها شريكا في جهود محاربة الإرهاب.

وأضاف المسؤول الأمريكي "فيما يخص قطر فقد شاركت في البيان الختامي (لقمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ودول مجلس التعاون الخليجي) وكذلك في مذكرة التفاهم بشأن إنشاء مركز يعمل على وقف تمويل الإرهاب والتطرف".

واستطرد جونز "لهذا فنحن نعتبر قطر شريكا في هذه الجهود ونتطلع للعمل مع القطريين في هذا الصدد، وسنواصل اللقاءات مع كافة شركائنا في مجلس التعاون الخليجي ونتوقع من بعضنا مستوى رفيعا من الأداء".

في سياق متصل أجرى وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اتصالا هاتفيا الثلاثاء مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون.

وأكد الجانبان – بحسب وكالة الأنباء القطرية- على متابعة نتائج اللقاء الثنائي بين أمير قطر والرئيس الأمريكي على هامش قمة الرياض وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية لتحقيق المصالح المشتركة.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية
المزيد من سياسة

فرنسا.. بدء محاكمة 4 عناصر شرطة بتهمة الاعتداء العنصري على موسيقي أسود (فيديو)

سيارات تحترق خلال مظاهرة ضد "قانون الأمن الشامل" في باريس السبت (رويترز)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)