واشنطن: الدوحة شريك أساسي في جهود مكافحة الإرهاب

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تتطلع إلى التعاون مع دولة قطر للتصدي للإرهاب والتطرف ووقف مصادر تمويله.

وقال ستيوارت جونز، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، إن واشنطن تنظر للدوحة باعتبارها شريكا في جهود محاربة الإرهاب.

وأضاف المسؤول الأمريكي "فيما يخص قطر فقد شاركت في البيان الختامي (لقمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ودول مجلس التعاون الخليجي) وكذلك في مذكرة التفاهم بشأن إنشاء مركز يعمل على وقف تمويل الإرهاب والتطرف".

واستطرد جونز "لهذا فنحن نعتبر قطر شريكا في هذه الجهود ونتطلع للعمل مع القطريين في هذا الصدد، وسنواصل اللقاءات مع كافة شركائنا في مجلس التعاون الخليجي ونتوقع من بعضنا مستوى رفيعا من الأداء".

في سياق متصل أجرى وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اتصالا هاتفيا الثلاثاء مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون.

وأكد الجانبان – بحسب وكالة الأنباء القطرية- على متابعة نتائج اللقاء الثنائي بين أمير قطر والرئيس الأمريكي على هامش قمة الرياض وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية لتحقيق المصالح المشتركة.