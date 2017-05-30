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سياسة

شاهد: خروج آخر المسلحين والمدنيين من حي برزة بدمشق

30/5/2017

غادرت آخر مجموعة من النازحين حي برزة في دمشق وفقا لما أظهره مقطع مصور نشرته وكالة سمارت للأنباء على الإنترنت (الثلاثاء).

وغادر نحو 1012 شخصا، بينهم 455 مقاتلا برزة في حافلات إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا في إطار اتفاق بين الحكومة والمعارضة المسلحة.

وأظهرت صور الحافلات التي تقل مقاتلي المعارضة وعائلاتهم وهي تصل إلى قلعة المضيق في محافظة حماة.

وأظهر مقطع بثه ناشطون أمس (الإثنين) وصول نازحين من برزة إلى مدينة إدلب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره في بريطانيا إن آخر الحافلات بدأت مغادرة برزة (الإثنين).

وأضاف المرصد أن أغلب المغادرين توجهوا إلى محافظة إدلب معقل المعارضة المسلحة في شمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا فيما توجه البعض إلى بلدة جرابلس التي تسيطر عليها فصائل مسلحة من المعارضة تدعمها تركيا على الحدود الشمالية لسوريا.

وبذلك يخضع حي برزة لسيطرة حكومة الرئيس بشار الأسد فيما يمنحه سيطرة شبه كاملة على العاصمة للمرة الأولى منذ العام 2013.

وفر أغلب سكان المنطقة، التي كانت تستضيف نازحين من مناطق أخرى من سوريا، خلال الشهرين الماضيين مع تصاعد العنف.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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