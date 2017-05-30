شاهد: الإعصار مورا يبدأ في اجتياح بنغلادش

وصل الإعصار مورا صباح الثلاثاء إلى الساحل الجنوبي الشرقي لبنغلادش ترافقه رياح تبلغ سرعتها 117 كلم/ساعة استبقتها السلطات بإجلاء مئات آلاف السكان الأكثر تعرضا للخطر.

ومع اقتراب الإعصار، رفعت السلطات مستوى الإنذار إلى الدرجة العاشرة وقامت بإجلاء نحو 300 ألف شخص إلى مراكز إيواء خاصة للحماية من الأعاصير.

وقال غلام مصطفى المسؤول المكلف في الحكومة بتنسيق عمليات الإجلاء، إن السكان نقلوا إلى 400 مركز على الأقل للحماية من الأعاصير، بينها مدارس ومبان حكومية في المناطق الساحلية، مشيرا إلا أن لم يتم تلقي أي معلومات عن أضرار حتى الآن، فيما عدا بعض الأضرار التي لحقت بمنازل واقتلاع اشجار.

وحذر مكتب الأرصاد الدوية من أن المناطق الساحلية وخصوصا القريبة من"كوكس بازار وشيتاغونغ " وغيرها على خليج البنغال، يمكن أن تشهد فيضانات بسبب الامطار الغزيرة والعواصف الرعدية الناجمة عن الاعصار، ويعيش نحو مليون شخص في هذه المناطق.

ودعت الإدارة المحلية صيادي السمك إلى إبقاء مراكبهم راسية بينما ارجأت سلطات مرفأ "شيتاغونغ" كل النشاطات فيه.

وتشهد بنغلادش عادة عواصف بين أبريل / نيسان وديسمبر / كانون الأول تتسبب في سقوط ضحايا وبأضرار واسعة في الممتلكات.

وفي مايو / أيار الماضي، ضرب الإعصار" روانو "الساحل الجنوبي لبنغلادش مما أدى إلى سقوط عشرين قتيلا وأجبر نصف مليون شخص على مغادرة بيوتهم.

وأدت فيضانات وأمطار غزيرة إلى انهيارات أرضية في مناطق مرتفعة ما سبب الجزء الأكبر من هذه الأضرار.

لكن مسؤولا باسم سلطة إدارة الكوارث أكد "هذه المرة نحن أكثر استعدادا".