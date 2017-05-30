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سياسة

رئيس وزراء بلجيكا يعاني مشكلة في السمع بسبب عيار ناري أطلقته أميرة

الأميرة أستريد وهي تطلق النار ما تسبب في مشكلة سمعية لرئيس الوزراء
الأميرة أستريد وهي تطلق النار ما تسبب في مشكلة سمعية لرئيس الوزراء
30/5/2017

أطلقت أميرة بلجيكية عيارا ناريا على مقربة من أذن رئيس الوزراء مما اضطره للخضوع لعلاج طبي وإلغاء كلمة كان سيلقيها أمام البرلمان الثلاثاء.

وكان رئيس الوزراء شارل ميشيل يقف على منصة بجوار الأميرة أستريد، الشقيقة الصغرى للملك فيليب، عندما أطلقت عيارا ناريا إيذانا بانطلاق سباق بروكسل السنوي للجري لمسافة 20 كيلومترا يوم الأحد.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء إن ميشيل لاحظ في وقت لاحق أن دوي الطلقة أضر بسمعه.

وتظهر الصور رئيس الوزراء (41 عاما) وهو يجفل بوضوح وقت أن ضغطت الأميرة على الزناد. وشاركت الأميرة أستريد (54 عاما) في السباق بنفسها مع 40 ألفا آخرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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