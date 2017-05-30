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سياسة

السودان يحظر دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية إلى البلاد

رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح
رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح
30/5/2017

وافق رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح الثلاثاء على حظر دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية إلى بلاده مع إلزام القطاع الخاص باستيراد السلع مباشرة من بلد المنشأ دون عبورها بمصر

وقال مجلس الوزراء السوداني في بيان نشر على موقعه الإلكتروني الثلاثاء إن رئيس الوزراء أصدر قرارا بإجازة توصيات اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة قرار حظر السلع المصرية الزراعية ومنتجاتها عبر الموانئ والمعابر الحدودية والموجودة داخل الحظائر الجمركية الواردة من مصر. 

وطالب رئيس الوزراء السوداني بحصر السلع الأربع اللبن والسكر والشاي والزيت ذات المنشأ غير المصري ونوعها وحجمها ومستورديها وتاريخ وصولها إلى الموانئ السودانية ورفعها لرئاسة مجلس الوزراء.

وشمل القرار أيضا وقف استيراد أي تقاوي أو شتول من جمهورية مصر العربية وإجراء كافة التحوطات اللازمة للوارد منها.

وقرر السودان في مارس/ آذار فرض حظر شامل على السلع الزراعية المصرية مما عزز القيود التي كان قد فرضها بداية في سبتمبر/ أيلول لحظر الفواكه والخضراوات والأسماك المصرية بفعل مخاوف صحية.

ودبت خلافات بين مصر والسودان في الأشهر القليلة الماضية بشأن عدة قضايا بدءا من أراض متنازع عليها في جنوب مصر وانتهاء بقيود تجارية وشروط خاصة بتأشيرات السفر هددت العلاقات التجارية بين البلدين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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