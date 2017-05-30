الحكومة الفلسطينية تقرر إجراء الانتخابات وحماس ترفض

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس الثلاثاء إنه "لا يمكن إجراء أي انتخابات محلية في قطاع غزة، في ظل تنصل حكومة رامي الحمدالله من مهامها وتلاعبها بالقوانين وآليات الانتخابات

وأضافت الحركة أن حكومة رامي الحمدالله من مهامها شكلت أيضا المحاكم غير القانونية البعيدة عن التوافق الوطني".

واعتبر المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم قرار إجراء الانتخابات "لعبة تمارسها الحكومة في رام الله، من خلال إدخال الجهات غير المختصة لمتابعة العملية الانتخابية".

واستنكر، قاسم "مطالبة الحكومة بإجراء الانتخابات المحلية في غزة، بالرغم من تنصلها من مهامها وخدماتها في القطاع".

وفي وقت سابق اليوم، قال المجلس الوزاري في بيان صحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي برئاسة "الحمدالله"، في رام الله، إنه "قرر إجراء انتخابات المرحلة الثانية لمجالس الهيئات المحلية في غزة يوم السبت الموافق 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل".

وأشار قاسم، إلى أن "الحكومة تمارس مهزلة سياسية للضغط على غزة من خلال تقليص الرواتب وفرض ضرائب باهظة على وقود الخاص بشركة الكهرباء، ومطالبة إسرائيل بتقليص كميات الكهرباء".

وكانت حماس، قد رفضت المشاركة في الانتخابات التي عقدت في الضفة الغربية، في 13 مايو/أيار الماضي، وطالبت بإجرائها عقب "إنهاء الانقسام الفلسطيني".