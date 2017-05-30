البث الحي
سياسة

الحكومة الفلسطينية تقرر إجراء الانتخابات وحماس ترفض

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس
30/5/2017

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس الثلاثاء إنه "لا يمكن إجراء أي انتخابات محلية في قطاع غزة، في ظل تنصل حكومة رامي الحمدالله من مهامها وتلاعبها بالقوانين وآليات الانتخابات

وأضافت الحركة أن حكومة رامي الحمدالله من مهامها شكلت أيضا المحاكم غير القانونية البعيدة عن التوافق الوطني".

واعتبر المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم قرار إجراء الانتخابات "لعبة تمارسها الحكومة في رام الله، من خلال إدخال الجهات غير المختصة لمتابعة العملية الانتخابية".

واستنكر، قاسم "مطالبة الحكومة بإجراء الانتخابات المحلية في غزة، بالرغم من تنصلها من مهامها وخدماتها في القطاع".

وفي وقت سابق اليوم، قال المجلس الوزاري في بيان صحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي برئاسة "الحمدالله"، في رام الله، إنه "قرر إجراء انتخابات المرحلة الثانية لمجالس الهيئات المحلية في غزة يوم السبت الموافق 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل".

وأشار قاسم، إلى أن "الحكومة تمارس مهزلة سياسية للضغط على غزة من خلال تقليص الرواتب وفرض ضرائب باهظة على وقود الخاص بشركة الكهرباء، ومطالبة إسرائيل بتقليص كميات الكهرباء".

وكانت حماس، قد رفضت المشاركة في الانتخابات التي عقدت في الضفة الغربية، في 13 مايو/أيار الماضي، وطالبت بإجرائها عقب "إنهاء الانقسام الفلسطيني".

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

فرنسا.. بدء محاكمة 4 عناصر شرطة بتهمة الاعتداء العنصري على موسيقي أسود (فيديو)

سيارات تحترق خلال مظاهرة ضد "قانون الأمن الشامل" في باريس السبت (رويترز)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)