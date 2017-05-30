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سياسة

اتهام صحفي بريطاني يحمل سترات واقية بحيازة أسلحة في تايلاند

اتهام صحفي بريطاني يحمل سترات واقية بحيازة أسلحة في تايلاند
اتهام صحفي بريطاني يحمل سترات واقية بحيازة أسلحة في تايلاند
30/5/2017

وجهت السلطات الاتهام بحيازة أسلحة لصحفي بريطاني، الثلاثاء، بعد القبض عليه في مطار تايلاندي لحيازته سترات واقية وأقنعة غاز وهي معدات تستخدم في التغطية الإعلامية لمناطق الحرب.

واحتجز أنتوني تشينغ (46 عاما) في مطار سوفارنابومي الإثنين مع فلوريان فيتولسكي وهو صحفي حر ألماني قبل أن يستقل الرحلة المتجهة إلى العراق عبر تركيا في مهمة عمل لصالح التلفزيون المركزي الصيني باللغة الإنجليزية.

وينص قانون الحد من الأسلحة في تايلاند على أن الأقنعة المضادة للغاز والسترات الواقية هي أسلحة حرب ويحتاج من يحملها للحصول على رخصة.

وفي أغسطس آب عام 2015 ألقي القبض على مصور صحفي من هونغ كونغ في نفس المطار كان يحمل درعا وخوذة، وأسقطت الاتهامات الموجهة له بعد ذلك.

وقال محقق شرطة يدعى سومتشارت مانيرات إن تشينغ كان يحمل ثلاثة أقنعة مضادة للغاز وأربع قطع خاصة بسترات واقية.

 وأضاف "يواجه اتهامات بحيازة أسلحة حرب دون ترخيص".

 وأوضح أن تشينغ يواجه حكما بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام إذا أدين.

وقال محامي تشينغ إنه قدم طلبا لإطلاق سراحه بكفالة.

المصدر : رويترز
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